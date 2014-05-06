Придумать название портала + домена

$70
Нейминг и СлоганыЗавершен20 заявок836 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50
#2$20

В разработке проект - портал по строительным товарам и услугам. А в общем - все для ремонта.

Охват - вся Россия. Для регионов будут созданы субдомены.

Поэтому название должно быть желательно кратким, звучным и легким к восприятию.

10 лет назад
CEO-S
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победители конкурса
slavkamira
Мирослава 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
#2
Спасибо за отличные варианты. Взяли один про запас:) Обязательно обратимся теперь напрямую.
Спасибо за интересный конкурс и плодотворное сотрудничество! Буду рада помочь в дальнейшем! Успехов Вам!
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
15 часов назад
10 лет назад
#1
Катрин предоставила лучшие варианты на нашем конкурсе. И в самом большом количестве. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо, что оценили мою работу! Рекомендую к сотрудничеству как ответственного и порядочного заказчика!
Заявки фрилансеров
slavkamira
Мирослава 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
#2
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
15 часов назад
10 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Нужно разработать нейминг для стоматологии.

    $89

    Нужно разработать нейминг для стоматологии. Стоматологическая клиника. Основатели — два брата близнеца, может будет полезная данная инфа. Не нравится типовые названия — Дентал Студио, Стоматолюкс, Доктор Дент Нравятся интересные оригинальные не заезженные названия — Мастерская улыбок. ------------- Вообщем нужен нейминг. Классное название ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка нейминга компании

    Добрый день есть необходимость в разработке нейминга интернет-магазина, будут продаваться товары для дома т.е. очень большой сортимент от еды для животных до бытовой техники. Название должно быть звучным и запоминающимся: рассматриваются все варианты от звучных типа ozon.ru или ...

    Нейминг и Слоганы9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Придумать доменное имя

    $50

    Необходимо придумать доменное имя для интернет-магазина. Тематика: лечебная косметика, профессиональная косметика, средства для загара, брендовые солнце- защитные очки. Все, что связано с косметикой, красотой, стилем (пример витрины: mylle.ru) Имя должно быть коротким, звучным, запоминающимся и не иметь двойственного ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нейминг. Разработать название сайта и компании.

    Направление деятельности – онлайн сервис и соцсеть професионалов: общения, обмена разрботками и оказания услуг. Требования к названию: – Должно быть уникальным и иметь возможность регистрации на домене *.com – ...

    Нейминг и Слоганы8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Придумать название фирмы

    $50

    Конкурс на лучшее оригинальное название для торгового дома создающегося для реализации продукции двух предприятий: www.nze.ru www.tracon.ru Внимательно ознакомьтесь с номенклатурой производимой продукцией двух предприятий. Прикрепляйте свои предложения файлом к конкурсу. Ответы на некоторые вопросы: 1. Название возможно как на русском так ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Слоган

    $80

    Добрый день, нужен слоган для сайта по финансам. Слоган должен быть в 2–3 слова. Сейчас слоган «Твоя стратегия успеха», но хочется что-то более врезающееся в память и оригинальное. В слогане НЕ должы быть слова как ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Придумать слоган для службы Такси

    $50

    Придумать слоган для службы такси. Наша служба такси работает с корпоративными клиентами, клиентами, которые ценят качество в обслуживание, хорошие, комфортные машины, безопасность. Мы НЕ работаем с алкоголиками, наркоманами, бабушками, которым надо подвезти сумки с магазина, студентами, которым ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно название нового тюнинг ателье в Москве

    $100

    Добрый вечер. Нужно яркое, дорогое название. К примеру - AMG Garage, владельцы мерседесов, желающие сделать тюнинг знают, что едут куда следует. Так же и наши клиенты, из одного названия должны понимать что нашему Тюнинг Ателье можно доверить свой ...

    Нейминг и Слоганы3 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Домен+слоган

    $65

    Конкурс на: 1. Подбор СВОБОДНОГО домена в зонах .RU или .COM (в исключительных случаях .NET (если будет слово "Нет" сочитаться с самим доменом) 2. Слоган к домену ! Домен чем короче тем лучше! (оптимально 3–7 знаков, желательно ...

    Нейминг и Слоганы12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад