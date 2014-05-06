Придумать название портала + домена

# 1 — $ 50 # 2 — $ 20

В разработке проект - портал по строительным товарам и услугам. А в общем - все для ремонта.

Охват - вся Россия. Для регионов будут созданы субдомены.

Поэтому название должно быть желательно кратким, звучным и легким к восприятию.