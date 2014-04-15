Разработка нейминга компании

Нужно разработать нейминг для стоматологии. Стоматологическая клиника. Основатели — два брата близнеца, может будет полезная данная инфа. Не нравится типовые названия — Дентал Студио, Стоматолюкс, Доктор Дент Нравятся интересные оригинальные не заезженные названия — Мастерская улыбок. ------------- Вообщем нужен нейминг. Классное название ...
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Добрый день есть необходимость в разработке нейминга интернет-магазина,
будут продаваться товары для дома т.е. очень большой сортимент от еды для животных до бытовой техники.
Название должно быть звучным и запоминающимся:
рассматриваются все варианты от звучных типа ozon.ru
или смысловых Склад.рф или wikimart.ru
обязательно на данное имя должен быть свободен домен в зоне .РФ
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