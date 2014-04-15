Разработка нейминга компании

Добрый день есть необходимость в разработке нейминга интернет-магазина,

будут продаваться товары для дома т.е. очень большой сортимент от еды для животных до бытовой техники.

Название должно быть звучным и запоминающимся:

рассматриваются все варианты от звучных типа ozon.ru

или смысловых Склад.рф или wikimart.ru

обязательно на данное имя должен быть свободен домен в зоне .РФ