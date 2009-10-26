Марк Долбырев COOL_ALMANAHCOOL_ALMANAH
36 летРоссия/Краснодар
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Flash - разработка сайтов, плееров, оболочек для проигрывания Flash, галлерей, игр и пр.
Работаю в паре с дизайнером.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- LEXUS - три шапки и меню409 просмотров
- Галеерея/Фото-Каллендарь381 просмотр
- Сайт-Заглушка Lexus335 просмотров
- Игра - Крестики-Нолики-Треугольники336 просмотров
- Баннер для Консалтинговой Компании (3)255 просмотров
- Баннер для Консалтинговой Компании (2)282 просмотра
- Баннер для Консалтинговой Компании (1)306 просмотров
- Галлерея для сайта производителя обуви297 просмотров
- Баннер для сайта www.badun.ru358 просмотров
- Страница выбора языка сайт производителя обуви310 просмотров
- Шапка для сайта www.yuga.ru433 просмотра