COOL_ALMANAH

Марк Долбырев COOL_ALMANAH

 
36 летРоссия/Краснодар
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Flash - разработка сайтов, плееров, оболочек для проигрывания Flash, галлерей, игр и пр.

Работаю в паре с дизайнером.

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