Ретуширование фотографий

Необходимы услуги по фотомонтажу эротических фото (изменение размера груди, бедер и т.п.) Подробности при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, необходимо отретушировать около 50 фотографий. Все фотографии разделены на 2 группы:
1) Лица азиатской внешности (монголоидная расса)
2) Темнокожие лица (негроидная расса)
Обе группы делятся на мужской и женский пол, таким образом, чтобы из 25 фотографий в каждой группе получилось по 12-13 фотографий мужчин и примерно столько же женщин. Лица людей должны быть нейтрального выражения, то есть, чтобы люди не улыбались и не были грустными. Возраст людей, примерно, от 18 до 40-45 лет, чтобы они были не детского и не престарелого возраста.
От исполнителя будет требоваться самому найти и отретушировать фотографии.
ТЗ и пример обработки фотографий можно скачать тут: http://ifolder.ru/10612478 (около 4мб)
Оплата за работу будет происходить за количество фотографий. Партии фотографий могут быть различными, от 1 фотографии до нескольких десятков. В начале работы хотелось бы, чтобы исполнитель реализовал 12-13 фотографий мужчин азиатской внешности.
В комментариях оставляйте ссылки на портфолио.
Стоимость 1 фотографии от 3$.
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