Ретуширование фотографий

Здравствуйте, необходимо отретушировать около 50 фотографий. Все фотографии разделены на 2 группы:

1) Лица азиатской внешности (монголоидная расса)

2) Темнокожие лица (негроидная расса)

Обе группы делятся на мужской и женский пол, таким образом, чтобы из 25 фотографий в каждой группе получилось по 12-13 фотографий мужчин и примерно столько же женщин. Лица людей должны быть нейтрального выражения, то есть, чтобы люди не улыбались и не были грустными. Возраст людей, примерно, от 18 до 40-45 лет, чтобы они были не детского и не престарелого возраста.

От исполнителя будет требоваться самому найти и отретушировать фотографии.

ТЗ и пример обработки фотографий можно скачать тут: http://ifolder.ru/10612478 (около 4мб)

Оплата за работу будет происходить за количество фотографий. Партии фотографий могут быть различными, от 1 фотографии до нескольких десятков. В начале работы хотелось бы, чтобы исполнитель реализовал 12-13 фотографий мужчин азиатской внешности.

В комментариях оставляйте ссылки на портфолио.

Стоимость 1 фотографии от 3$.