Требуется портретная ретушь фото с людьми

Нужна ретушь с элементами:

- Исправление контуров лица и фактуры кожи

- Дорисовка макияжа и удлинение ресниц

- Изменения тонального баланса и величины отражения/напудренности кожи

- Имитация световых эффектов

- Исправление экспозиций разноудаленных частей (если нужно)

- Изменение фактуры фона вплоть до полной отрисовки и замены его на пейзаж

Требуемые умения также долны включать:

- творческий подход к кадрированию и изменению тональности фона и одежды

- умение наложить граненый стакан на передний план, и прорисовать все отражения и преломления в нем заднего плана

- Photoshop LightRoom 2 + CS3

Большой обьем работы на срок несколько месяцев (от 100 фотографий)

Примеры ретуши которая требуется:

Ретушь кожи:

http://www.free-lance.ru/users/FotoMakeUP/viewproj.php?prjid=811631

Гламурная ретушь:

http://www.free-lance.ru/users/FotoMakeUP/viewproj.php?prjid=1213891

Рекламная ретушь:

http://www.free-lance.ru/users/FotoMakeUP/viewproj.php?prjid=1213891

Исправление контуров лица и кожи:

http://www.free-lance.ru/users/FotoMakeUP/viewproj.php?prjid=892788

Оплата: от 150 до 180 рублей за фото (переводами по 1000р за 6 штук)