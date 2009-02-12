Требуется портретная ретушь фото с людьми

Необходимы услуги по фотомонтажу эротических фото (изменение размера груди, бедер и т.п.) Подробности при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна ретушь с элементами:
- Исправление контуров лица и фактуры кожи
- Дорисовка макияжа и удлинение ресниц
- Изменения тонального баланса и величины отражения/напудренности кожи
- Имитация световых эффектов
- Исправление экспозиций разноудаленных частей (если нужно)
- Изменение фактуры фона вплоть до полной отрисовки и замены его на пейзаж
Требуемые умения также долны включать:
- творческий подход к кадрированию и изменению тональности фона и одежды
- умение наложить граненый стакан на передний план, и прорисовать все отражения и преломления в нем заднего плана
- Photoshop LightRoom 2 + CS3
Большой обьем работы на срок несколько месяцев (от 100 фотографий)
Примеры ретуши которая требуется:
Ретушь кожи:
http://www.free-lance.ru/users/FotoMakeUP/viewproj.php?prjid=811631
Гламурная ретушь:
http://www.free-lance.ru/users/FotoMakeUP/viewproj.php?prjid=1213891
Рекламная ретушь:
http://www.free-lance.ru/users/FotoMakeUP/viewproj.php?prjid=1213891
Исправление контуров лица и кожи:
http://www.free-lance.ru/users/FotoMakeUP/viewproj.php?prjid=892788
Оплата: от 150 до 180 рублей за фото (переводами по 1000р за 6 штук)
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