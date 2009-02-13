Заменить логотип, вытянуть изображение

$25
Обработка фотографийЗавершен14 заявок331 просмотр
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Задача:

Имеются 2 картинки jpeg с нужным логотипом.

Есть 40 картинок в tif на которых требуется заменить логотип (его берем из первых двух).

Требуется:

1. Заменить синий логотип на рельефный серебристый. Серебристый логотип должен лечь на место синего в тех же размерах.

2. Вытянуть изображение по цветам, контрасту и пр.

3. Результат в tif и jpeg

Чтобы было понятно о чем речь, пожалуйста, скачайте архив по ссылке:

www.

В архиве найдете 2 картинки с серебристым логотипом на металле и на темном стекле. Это образцы. Из них следует "выдернуть" серебристый логотип и использовать его в дальнейшей работе. Также в архиве 2 картинки с печами у которых синие логотипы. Это образцы файлов, с которыми Вам придется работать. Все 40 картинок однотипные, в одинаковом ракурсе и качестве.

Пожалуйста, указывайте ссылки на портфолио, стоимость и срок исполнения. Оплата СБС.

15 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
maxussr
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Работа выполнена быстро и очень профессионально.
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