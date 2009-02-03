Нужно обработать 2 фотографий к 14 Февраля!

$3
Обработка фотографийЗакрыт12 заявок410 просмотров
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Нужно обработать 2 фотографий ко Дню Святого Валентина.

Требования: Взять несколько фотографий(я отправлю вам) и нарисовать сказочную страну, ну или в этом стиле.

Нужна очень красивая обработанная фотография, которая потом распечатается на бумаге и подарится второй половинке)))

Нужен очень хороший креатив.

P.S 2 разные пары, соответственно 2 разные фотографий и обработки.

Бюджет: 3 $ за обе фотографий.

Я понимаю, возможно низкие цены, но и работа может быть просто интересна кому-то, кто желает помочь в такой праздник).

Кто любил, любит поймет)

ICQ: 44-55-30(шесть)

15 лет назад
Luntik
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
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