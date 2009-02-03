Нужно обработать 2 фотографий к 14 Февраля!

Есть фотография. Необходима обработать, добавить цвета, изменить лицо....
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно обработать 2 фотографий ко Дню Святого Валентина.
Требования: Взять несколько фотографий(я отправлю вам) и нарисовать сказочную страну, ну или в этом стиле.
Нужна очень красивая обработанная фотография, которая потом распечатается на бумаге и подарится второй половинке)))
Нужен очень хороший креатив.
P.S 2 разные пары, соответственно 2 разные фотографий и обработки.
Бюджет: 3 $ за обе фотографий.
Я понимаю, возможно низкие цены, но и работа может быть просто интересна кому-то, кто желает помочь в такой праздник).
Кто любил, любит поймет)
ICQ: 44-55-30(шесть)
- Похожие заказы
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен15 лет назад
http://narod.ru/disk/5621843000/Photos.zip.html http://narod.ru/disk/5621823000/Samsung%20%26%20Vaio.zip.html Дано: фотографии магазинов на Тверской начиная с Ecco и заканчивая Henderson - всего 7 штук (магазинов). Необходимо на их месте нарисовать новые семь магазинов из электронной темы (любые на выбор): - Samsung - SonyEricsson - VAIO - ASUS - Apple - Bork - HP - Toshiba - ...Обработка фотографий51 заявкаЗакрыт15 лет назад
Надо обработать около 150 фотографий - одетые манекены. В бэкграунде видно пол, стену, и тень. Надо это всё аккруратно удалить - т.е. сделать манекен на абсолютно белом фоне. Два примера картинок в оригинальном размере в паке: http://www.xerenade.com/fotos.rar В зависимости от ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен15 лет назад
Размеры 180 на 240 примерно кол-во будет приличное, по этому цена должна быть низкой за шт укажите ее стоимость + готовые работы, без работ не принимаются предложенияОбработка фотографий78 заявокЗакрыт15 лет назад
1) Необходимо улучшить качество 45 домов размером 488 px в ширину. 2) нанести на отредактированное фото слой с названием компании. Пример дома приложен в файле. Перед началом работы вы делаете 1 вариант я смотрю и одобряю. После ...Обработка фотографий20 заявокЗакрыт15 лет назад
Обработать фотоОбработка фотографий106 заявокЗакрыт15 лет назад
Приглашаю профессионального дизайнера на проект по созданию серии (8шт. формата А4) фотоколлажей с высококачественной детализацией и фотореалистичности. Не для WEB, но сущность тех.дизайна остается. Уровень работ не ниже Бюро Пирогова. Образцы требуемого уровня: http://pirogov.ru/image/gallery/038_big.jpg http://pirogov.ru/image/gallery/028_big.jpg (и прочее и этой ...Обработка фотографий10 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть 32 фото погрузчика. Нужно довести как на примере . 0.5 у.е. за одно фото. Исходное и финальное изображение прилагаються.Обработка фотографий42 заявкиЗакрыт15 лет назад
Est fotki (v attache smotri) ix 6. Nado vsego naprosto vo vsex pomenjat cvet s chernogo na ukazannij.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен15 лет назад
Вобщем такое дело здесь http://fenumeor.unityland.com/asta/index.php/catalog?category=2 есть картинки техники примерно 100 шт.), времени у меня не много, но нужно забить каталог, не успеваю по вирезке и обработке фото(тоесть убрать грязь, подкоректировать цвета, как в каталоге на ...Обработка фотографий50 заявокЗакрыт15 лет назад