Нужно обработать 2 фотографий к 14 Февраля!

Нужно обработать 2 фотографий ко Дню Святого Валентина.

Требования: Взять несколько фотографий(я отправлю вам) и нарисовать сказочную страну, ну или в этом стиле.

Нужна очень красивая обработанная фотография, которая потом распечатается на бумаге и подарится второй половинке)))

Нужен очень хороший креатив.

P.S 2 разные пары, соответственно 2 разные фотографий и обработки.

Бюджет: 3 $ за обе фотографий.

Я понимаю, возможно низкие цены, но и работа может быть просто интересна кому-то, кто желает помочь в такой праздник).

Кто любил, любит поймет)

ICQ: 44-55-30(шесть)