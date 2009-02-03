Фотомонтаж

http://narod.ru/disk/5621843000/Photos.zip.html

http://narod.ru/disk/5621823000/Samsung%20%26%20Vaio.zip.html

Дано: фотографии магазинов на Тверской начиная с Ecco и заканчивая

Henderson - всего 7 штук (магазинов).

Необходимо на их месте нарисовать новые семь магазинов из электронной

темы (любые на выбор):

- Samsung

- SonyEricsson

- VAIO

- ASUS

- Apple

- Bork

- HP

- Toshiba

- Philips

- Acer

- Pioneer

- BBK

- Panasonic

- Sharp

- Casio

Нарисовать магазин означает:

- размеры витрин и вход остаются на месте

- разместить новую вывеску (посмотреть как они выглядят в инете)

- разместить какую-то рекламу в витринах

- порядок магазинов не имеет значения (это только пример)

Образцы их магазинов можно посмотреть в прилагаемом архиве или в

интернете.

Суперреалистричность особо не требуется, нужен хороший photoshop.

Нужна цена и срок.