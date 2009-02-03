Фотомонтаж

Обработка фотографийЗакрыт51 заявка856 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://narod.ru/disk/5621843000/Photos.zip.html

http://narod.ru/disk/5621823000/Samsung%20%26%20Vaio.zip.html

Дано: фотографии магазинов на Тверской начиная с Ecco и заканчивая

Henderson - всего 7 штук (магазинов).

Необходимо на их месте нарисовать новые семь магазинов из электронной

темы (любые на выбор):

- Samsung

- SonyEricsson

- VAIO

- ASUS

- Apple

- Bork

- HP

- Toshiba

- Philips

- Acer

- Pioneer

- BBK

- Panasonic

- Sharp

- Casio

Нарисовать магазин означает:

- размеры витрин и вход остаются на месте

- разместить новую вывеску (посмотреть как они выглядят в инете)

- разместить какую-то рекламу в витринах

- порядок магазинов не имеет значения (это только пример)

Образцы их магазинов можно посмотреть в прилагаемом архиве или в

интернете.

Суперреалистричность особо не требуется, нужен хороший photoshop.

Нужна цена и срок.

15 лет назад
Runay
Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
  • Похожие заказы

  • Обработка около 150 фотографий - белый бэкграунд

    Надо обработать около 150 фотографий - одетые манекены. В бэкграунде видно пол, стену, и тень. Надо это всё аккруратно удалить - т.е. сделать манекен на абсолютно белом фоне. Два примера картинок в оригинальном размере в паке: http://www.xerenade.com/fotos.rar В зависимости от ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Улучшение фотографий домов

    1) Необходимо улучшить качество 45 домов размером 488 px в ширину. 2) нанести на отредактированное фото слой с названием компании. Пример дома приложен в файле. Перед началом работы вы делаете 1 вариант я смотрю и одобряю. После ...

    Обработка фотографий20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Высококачественные фотоколлажи

    Приглашаю профессионального дизайнера на проект по созданию серии (8шт. формата А4) фотоколлажей с высококачественной детализацией и фотореалистичности. Не для WEB, но сущность тех.дизайна остается. Уровень работ не ниже Бюро Пирогова. Образцы требуемого уровня: http://pirogov.ru/image/gallery/038_big.jpg http://pirogov.ru/image/gallery/028_big.jpg (и прочее и этой ...

    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Погрузчик

    Есть 32 фото погрузчика. Нужно довести как на примере . 0.5 у.е. за одно фото. Исходное и финальное изображение прилагаються.

    Обработка фотографий42 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Помошь в обработке фото строительной техники

    Вобщем такое дело здесь http://fenumeor.unityland.com/asta/index.php/catalog?category=2 есть картинки техники примерно 100 шт.), времени у меня не много, но нужно забить каталог, не успеваю по вирезке и обработке фото(тоесть убрать грязь, подкоректировать цвета, как в каталоге на ...

    Обработка фотографий50 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Фотошоп

    Требуется сделать фотографию. На фотографии человек которого надо поместить на фото тайм сквер в нью-йорке, сделать всё это очень реально. Пишите предложения о стоимости и сособе оплате. можете писать 305453644 icq

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад