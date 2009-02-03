Фотомонтаж

Есть фотография. Необходима обработать, добавить цвета, изменить лицо....
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://narod.ru/disk/5621843000/Photos.zip.html
http://narod.ru/disk/5621823000/Samsung%20%26%20Vaio.zip.html
Дано: фотографии магазинов на Тверской начиная с Ecco и заканчивая
Henderson - всего 7 штук (магазинов).
Необходимо на их месте нарисовать новые семь магазинов из электронной
темы (любые на выбор):
- Samsung
- SonyEricsson
- VAIO
- ASUS
- Apple
- Bork
- HP
- Toshiba
- Philips
- Acer
- Pioneer
- BBK
- Panasonic
- Sharp
- Casio
Нарисовать магазин означает:
- размеры витрин и вход остаются на месте
- разместить новую вывеску (посмотреть как они выглядят в инете)
- разместить какую-то рекламу в витринах
- порядок магазинов не имеет значения (это только пример)
Образцы их магазинов можно посмотреть в прилагаемом архиве или в
интернете.
Суперреалистричность особо не требуется, нужен хороший photoshop.
Нужна цена и срок.
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