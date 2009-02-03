Редактирование фото.

Нужно обработать 2 фотографий ко Дню Святого Валентина. Требования: Взять несколько фотографий(я отправлю вам) и нарисовать сказочную страну, ну или в этом стиле. Нужна очень красивая обработанная фотография, которая потом распечатается на бумаге и подарится второй половинке))) Нужен ...