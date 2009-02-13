Обработать 3 фотографии

Есть 3 фотки машины с коцами, нужно убрать коцы с машины, так чтобы при просмотре фотки даже при внимательном их не было видно. Фотки для страховой компании нужны, так что тяп ляп не пройдет, нужно качественно сделать.

Вот фотки(по 2,5 мегабайта фотки):

http://telfon.biz/img/1.JPG

http://telfon.biz/img/2.JPG

http://telfon.biz/img/3.JPG

Работа срочная, срок выполнения максимум 3-4 часа

Фотки посмотрите пожалуйста сначала прежде чем делать предложения, если будет затягивание сроков, то работу не приму 3-4 часа максимум - потом не нужно будет просто

Аська для оперативной связи 207408447