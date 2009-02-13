Обработать 3 фотографии

Обработка фотографийЗавершен7 заявок249 просмотров
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Есть 3 фотки машины с коцами, нужно убрать коцы с машины, так чтобы при просмотре фотки даже при внимательном их не было видно. Фотки для страховой компании нужны, так что тяп ляп не пройдет, нужно качественно сделать.

Вот фотки(по 2,5 мегабайта фотки):

http://telfon.biz/img/1.JPG

http://telfon.biz/img/2.JPG

http://telfon.biz/img/3.JPG

Работа срочная, срок выполнения максимум 3-4 часа

Фотки посмотрите пожалуйста сначала прежде чем делать предложения, если будет затягивание сроков, то работу не приму 3-4 часа максимум - потом не нужно будет просто

Аська для оперативной связи 207408447

15 лет назад
Borodach
Олег 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
markiz_zigfrid
Александр 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
15 лет назад
$12
1 день
Foto_king
Nikolay Grabin 
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
Отлично выполненная корректировка фотографий, и главное что быстро как и требовалось... Страховщики нагнуты, Николаю спасибо! ))
Отличный человек с адекватным видением заказа. Может четко объяснить что требуется от исполнителя. Будем работать!
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