Цветокоррекция

Периодический (10 раз в год) журнал ищет фрилансера (постоянное удаленное сотрудничество) для цветокорекции фотографий в журнал.

70% фотографий - профессиональная цифровая съемка людей, средний план.

10% - люительская съемка из личного архива героев.

20% - Прочее (пейзаж, архитектруа, интерьер)

Примерный ежемесячный объем - 200-400 Мб. Сроки на обработку - 2 рабочих дня.

Печать - ротационная.

Подача предложений

1. Скачиваете тестовое задание http://upload.com.ua/get/900706151/. Это исходники вышедших фотографий, использоваться уже не будут.

2. Выполняете цветокоррекцию без ретуши.

3. Выкладываете на файлообменник или присылаете почтой ([email protected]) с указанием а) стоимость цветокоррекции в гривнах за 1 Мб несжатого файла*, б) минимальную стоимость в гривнах цветокоррекции 1 фотографии*, в) дополнительную информацию какую посчитаете нужной

Выбор предложения

1. Отсеиваются работы, не удовлетворяющие нашему пониманию качественной цветокоррекции. Этот выбор сугубо субъективен.

2. Из оставшихся выбирается предложение с наименьшей ценой.

Валюта

* Цены фиксируются в гривнах. Оплата рублях, долларах, евро... производится по курсу НБУ на день оплаты http://www.bank.gov.ua/KURS/last_kurs1.htm

Форма оплаты Украина

1. Согласно счету, безнал.

2. на карточку Приватбанк

3. WMU

4. В руки - Киев

5. Другой способ после согласования

Форма оплаты Мир

1. WMU

2. Другой способ после согласования

Оплата производится на протяжении недели после выполнения заказа.