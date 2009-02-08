Цветокоррекция

Нужно отретушировать много фотографий. В чем заключается ретуш? 1. Нужно убрать задний фон у предмета находящегося на фото. 2. Поместить его на наш фон и поверх наложить наш логотип. 3. Сохранить как jpg 4. Пережать фото под маленький размер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Периодический (10 раз в год) журнал ищет фрилансера (постоянное удаленное сотрудничество) для цветокорекции фотографий в журнал.
70% фотографий - профессиональная цифровая съемка людей, средний план.
10% - люительская съемка из личного архива героев.
20% - Прочее (пейзаж, архитектруа, интерьер)
Примерный ежемесячный объем - 200-400 Мб. Сроки на обработку - 2 рабочих дня.
Печать - ротационная.
Подача предложений
1. Скачиваете тестовое задание http://upload.com.ua/get/900706151/. Это исходники вышедших фотографий, использоваться уже не будут.
2. Выполняете цветокоррекцию без ретуши.
3. Выкладываете на файлообменник или присылаете почтой ([email protected]) с указанием а) стоимость цветокоррекции в гривнах за 1 Мб несжатого файла*, б) минимальную стоимость в гривнах цветокоррекции 1 фотографии*, в) дополнительную информацию какую посчитаете нужной
Выбор предложения
1. Отсеиваются работы, не удовлетворяющие нашему пониманию качественной цветокоррекции. Этот выбор сугубо субъективен.
2. Из оставшихся выбирается предложение с наименьшей ценой.
Валюта
* Цены фиксируются в гривнах. Оплата рублях, долларах, евро... производится по курсу НБУ на день оплаты http://www.bank.gov.ua/KURS/last_kurs1.htm
Форма оплаты Украина
1. Согласно счету, безнал.
2. на карточку Приватбанк
3. WMU
4. В руки - Киев
5. Другой способ после согласования
Форма оплаты Мир
1. WMU
2. Другой способ после согласования
Оплата производится на протяжении недели после выполнения заказа.
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