Ретуш фотографий

Нужно отретушировать много фотографий. В чем заключается ретуш?

1. Нужно убрать задний фон у предмета находящегося на фото.

2. Поместить его на наш фон и поверх наложить наш логотип.

3. Сохранить как jpg

4. Пережать фото под маленький размер (120x120 пикс)

5. Сохранить это фото как jpg

Всё. Работа совсем не сложная. По оплате: 6 рублей за изображение, расчет хоть каждый день. В день минимум по 50 фото нужно делать. Всего фотографий около 2000. В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество.

В приложении нагляный пример готовой работы.