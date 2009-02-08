Ретуш фотографий

Задача: Имеются 2 картинки jpeg с нужным логотипом. Есть 40 картинок в tif на которых требуется заменить логотип (его берем из первых двух). Требуется: 1. Заменить синий логотип на рельефный серебристый. Серебристый логотип должен лечь ...
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Нужно отретушировать много фотографий. В чем заключается ретуш?
1. Нужно убрать задний фон у предмета находящегося на фото.
2. Поместить его на наш фон и поверх наложить наш логотип.
3. Сохранить как jpg
4. Пережать фото под маленький размер (120x120 пикс)
5. Сохранить это фото как jpg
Всё. Работа совсем не сложная. По оплате: 6 рублей за изображение, расчет хоть каждый день. В день минимум по 50 фото нужно делать. Всего фотографий около 2000. В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество.
В приложении нагляный пример готовой работы.
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