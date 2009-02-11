Нужен шаблон для создания коллажей, фотокомпозиций.

Что из себя представляет:

В результате на бумаге должно быть:

центральная фотография вокруг нее - места для 4-7 фотографий.

если фотографий вокруг центральной - семь, то размер последних поменьше, если пять, четыре или шесть, то побольше.

Центральная фотография всегда чуть больше чем фотографии ее окружающие.

Границы фотографий затуманены - в виде облаков.

Границы фотографий могут немного наезжать друг на друга.

Расположение на листе А4 - возможно как горизонтальное, так и вертикальное размещение.

процесс вставки фото в шаблон должен быть элементарным, простым, типа перетаскивания мышью нужной фотографии на нужное место,

либо в ворде, либо в офис пикчере, либо в пойнте, или рамка какая-то в пауэрпойнте

т.е. должно быть выполнено в тех программах, которые есть на компе любого пользователя.

ВНИМАНИЕ:

ЭТО должен быть НЕ ФОТОШОП

Пример шаблона - см. в приаттаченном файле