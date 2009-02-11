Обработка фото

Нужен шаблон для создания коллажей, фотокомпозиций. Что из себя представляет: В результате на бумаге должно быть: центральная фотография вокруг нее - места для 4-7 фотографий. если фотографий вокруг центральной - семь, то размер последних поменьше, если пять, четыре или ...