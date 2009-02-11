Обработка фото

Обработка фотографийЗакрыт16 заявок285 просмотров
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Во вложении 4 фотографии изолированных авто. Необходимо их "перекрасить" в белый цвет. Хорошее фотографическое качество. Пожалуйста, укажите, точный срок и $.

15 лет назад
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Krow
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
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