Необходимы услуги по фотомонтажу эротических фото (изменение размера груди, бедер и т.п.) Подробности при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет всем! Необходимо пару фотографий переделать в рисованные (пример - заставки Дома2).
Пример смотрите по ссылке: http://www.utzpk.ru/primer.jpg
С предложениями обращайтесь в icq 999213. Спасибо за внимание!
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