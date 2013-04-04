CaptainBrands

Андрей CaptainBrands

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Creative Branding Studio "Ge Works"

Creative Branding Agency "CAPTAIN BRANDS" - это креативное брендинговое агентство основанное 1 декабря 2012 года. Специализацией агентства является создание, развитие, совершенствование и продвижение потребительских и корпоративных брендов. Агентство оказывает полный комплекс услуг в области стратегического маркетинга, креатива и дизайна.

Наши услуги:

❶Интернет

●Web Дизайн

● Разработка корпоративных и промо сайтов,интернет-магазинов

● Интранет-решения

●Техническая поддержка сайтов

● Контентное сопровождение (копирайтинг)

●Продвижение сайта в поисковых системах

❷ Корпоративный брендинг

●Нейминг

●Фирменный стиль

●Комплексная визуальная идентификация бренда

●Правила и рекомендации по применению визуальной идентификации и коммуникации бренда (брендбук)

❸Потребительский брендинг

●Разработка концепции бренда

●Нейминг

●Дизайн ключевых составляющих бренда

●Формообразование, концепция дизайна упаковки

●Дизайн упаковки

❹Дизайн

● Разработка визуальной корпоративной идентификации (знак, логотип, фирменный стиль, брендбук)

● Разработка визуальной идентификации бренда (знак, логотип)

●Разработка дизайна упаковки и этикетки

●Адаптация дизайна упаковки (редизайн)

●Разработка рекламных материалов

●Создание иллюстраций

●Дизайн типографии

●Дизайн среды

●3D визуализация

❺3D Моделирование

●Визуализация интерьера

●Визуализация экстерьера

●Предметы в 3D

Отзывы фрилансеров

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Натянуть шаблон на Wordpress
HTMLWordPress
Очень приятные впечатления от сотрудничества – отличная постановка задачи и своевременная оплата. Спасибо за бонусы!
Великолепное исполнение работы. Всё было выполнено на высшем уровне. Качественно и очень быстро. Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Aror
32 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$49
10 баллов
12 лет назад
Натянуть HTML сайт на wordpress.
HTMLWordPress
Четкое задание. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Хорошая работа. Работали по заданию. Пунктуальный и компетентный исполнитель.
Ответный отзыв