CaptainBrands

Нужно натянуть готовый HTML шаблон на CMS wodpress. Срок 3 суток. Бюджет 2500 рублей. Демо шаблона можете посмотреть на сайте http://livedemo00.template-help.com/wt_42111/.
Creative Branding Agency "CAPTAIN BRANDS" - это креативное брендинговое агентство основанное 1 декабря 2012 года. Специализацией агентства является создание, развитие, совершенствование и продвижение потребительских и корпоративных брендов. Агентство оказывает полный комплекс услуг в области стратегического маркетинга, креатива и дизайна.
Наши услуги:
❶Интернет
●Web Дизайн
● Разработка корпоративных и промо сайтов,интернет-магазинов
● Интранет-решения
●Техническая поддержка сайтов
● Контентное сопровождение (копирайтинг)
●Продвижение сайта в поисковых системах
❷ Корпоративный брендинг
●Нейминг
●Фирменный стиль
●Комплексная визуальная идентификация бренда
●Правила и рекомендации по применению визуальной идентификации и коммуникации бренда (брендбук)
❸Потребительский брендинг
●Разработка концепции бренда
●Нейминг
●Дизайн ключевых составляющих бренда
●Формообразование, концепция дизайна упаковки
●Дизайн упаковки
❹Дизайн
● Разработка визуальной корпоративной идентификации (знак, логотип, фирменный стиль, брендбук)
● Разработка визуальной идентификации бренда (знак, логотип)
●Разработка дизайна упаковки и этикетки
●Адаптация дизайна упаковки (редизайн)
●Разработка рекламных материалов
●Создание иллюстраций
●Дизайн типографии
●Дизайн среды
●3D визуализация
❺3D Моделирование
●Визуализация интерьера
●Визуализация экстерьера
●Предметы в 3D
- $100Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нужно натянуть уже готовый HTML сайт на wordpress. Бюджет от 1500-2000 рублей. Срок 3-4 дня. Макет сайта - ломанди.рф. Только у меня Html код где весь контент на одной странице Кто готов к сотрудничеству?! ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад