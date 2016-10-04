CaptainTwin

Дмитрий CaptainTwin

 
39 летРоссия/Абакан
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
3D! Моделирую объекты различной степени сложности и детализации.

Работаю в 3Dsmax, Photoshop, ZBrush.

Моделирую объекты различной степени сложности и детализации.

Работаю с UVW развертками, картами нормалей, отрисовываю текстуры.

[email protected]

Photoshop
Портфолио
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3D-графика
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Анимация
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Иллюстрации и Рисунки
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