3D! Моделирую объекты различной степени сложности и детализации.
Работаю в 3Dsmax, Photoshop, ZBrush.
Моделирую объекты различной степени сложности и детализации.
Работаю с UVW развертками, картами нормалей, отрисовываю текстуры.
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Портфолио
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- Бекграунд для sci-fi сериала143 просмотра
- Бекграунд для sci-fi сериала144 просмотра
- Бекграунд для sci-fi сериала149 просмотров
- Бекграунд для sci-fi сериала152 просмотра
- Бекграунд для sci-fi сериала135 просмотров
- Бекграунд для sci-fi сериала147 просмотров
- Бекграунд для sci-fi сериала146 просмотров
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