Натянуть или создать шаблон Joomla вот во этому примеру http://templates.webleap.ru/shablon_10028.html Чтобы как можно более максимально сделать шаблон как на примере.
Дизайн сайтов1 исполнитель
Закрыт
13 лет назад
Натянуть или создать шаблон Joomla вот во этому примеру http://templates.webleap.ru/shablon_10028.html Чтобы как можно более максимально сделать шаблон как на примере.
Требуется натянуть шаблон на joomla из представленных в интернете шаблонов на тему охота, или самому создать шаблон на тему охоты.