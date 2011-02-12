Carputer

Максим Carputer

 
38 летРоссия/Саратов
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Создать шаблон Joomla

    Натянуть или создать шаблон Joomla вот во этому примеру http://templates.webleap.ru/shablon_10028.html Чтобы как можно более максимально сделать шаблон как на примере.

    HTMLJoomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натянуть шаблон на Joomla

    Требуется натянуть шаблон на joomla из представленных в интернете шаблонов на тему охота, или самому создать шаблон на тему охоты.

    Joomla
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад