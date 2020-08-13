Chaaaz

Владислав Chaaaz

 
29 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Внести правки в 1C и в сайте при формировании счета. Bitrix

    Добрый день! Есть сайт (интернет-магазин) он синхронизируется с 1С, при формировании счета он отправляет этот счет в 1С с неверным номером счета, нужно это поправить, чтобы сайт брал порядковый номер счета из 1С и отправлял обратно ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Внести изменения в синхронизации между 1С и Битрикс 1C

    Добрый день!  Есть сайт (интернет-магазин) Синхронизация между сайтом и 1С есть, её необходимо поправить согласно техническому заданию. Вот таблица, которая более подробнее объясняет что нужно сделать [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fprnt.sc%2Ftncste]https://prnt.sc/tncste[/url] зеленым выделено, то, что уже работает, но нужно подкорректировать, красным - что не ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать сайт, правки в моб версии. Bitrix

    Добрый день!  Необходимо доработать интернет-магазин на Bitrix 1. Добавить кнопку "купить в один клик" 2. На странице Формирования заказа необходимо добавить секцию “Доставка” и под заголовком сделать выпадающее меню со списком городов 3. Сделать возможность скачать сформированный счет с ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад