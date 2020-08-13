Добрый день! Есть сайт (интернет-магазин) он синхронизируется с 1С, при формировании счета он отправляет этот счет в 1С с неверным номером счета, нужно это поправить, чтобы сайт брал порядковый номер счета из 1С и отправлял обратно ...
- 1С-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Есть сайт (интернет-магазин) Синхронизация между сайтом и 1С есть, её необходимо поправить согласно техническому заданию. Вот таблица, которая более подробнее объясняет что нужно сделать [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fprnt.sc%2Ftncste]https://prnt.sc/tncste[/url] зеленым выделено, то, что уже работает, но нужно подкорректировать, красным - что не ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходимо доработать интернет-магазин на Bitrix 1. Добавить кнопку "купить в один клик" 2. На странице Формирования заказа необходимо добавить секцию “Доставка” и под заголовком сделать выпадающее меню со списком городов 3. Сделать возможность скачать сформированный счет с ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад