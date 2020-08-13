Добрый день! Есть сайт (интернет-магазин) Синхронизация между сайтом и 1С есть, её необходимо поправить согласно техническому заданию. Вот таблица, которая более подробнее объясняет что нужно сделать [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fprnt.sc%2Ftncste]https://prnt.sc/tncste[/url] зеленым выделено, то, что уже работает, но нужно подкорректировать, красным - что не ...