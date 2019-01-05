Chernina

Анастасия Chernina

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Ретушер.

Чернина Анастасия Дмитриевна

Дата рождения: 28 мая 1999 г.

Гражданство: Украина

Эл. почта: [email protected]

Образование:

2018 г.

колледж Киевского национального университета технологий и дизайна

Младший специалист

"Организация обслуживания населения"

Профессиональные навыки и знания: Photoshop

Уверенный пользователь ПК — MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet

Грамотная устная и письменная речь (русский, украинский)

Хобби: фотография, написание статей, организация мероприятий, путешествия.