Ретушер.
Чернина Анастасия Дмитриевна
Дата рождения: 28 мая 1999 г.
Гражданство: Украина
Эл. почта: [email protected]
Образование:
2018 г.
колледж Киевского национального университета технологий и дизайна
Младший специалист
"Организация обслуживания населения"
Профессиональные навыки и знания: Photoshop
Уверенный пользователь ПК — MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet
Грамотная устная и письменная речь (русский, украинский)
Хобби: фотография, написание статей, организация мероприятий, путешествия.