ChervinskiyAndre

Всем добрый день. Есть сайт он на MODX. На нём на есть каталог, в каталоге 30 карточек товара. В каждой карточке товара таблицы с ценами. 1, 2 или 3 таблицы с ценами. Выглядит это так (вложенный скрин 1) Цены ...