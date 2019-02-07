ChervinskiyAndre

Андрей Червинский ChervinskiyAndre

 
34 годаРоссия/Воронеж
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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$60
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
modxwebdev
Сергей 
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Создать функционал импорта-экспорта цен MODX из комп-та MIGX
Спасибо за интересный проект, все отлично.
Отличный исполнитель. Сделал все как полагается. Работой доволен. Рекомендую !
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