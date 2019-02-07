ChervinskiyAndre

Нужен аналог IzziBot полный клон или подобный функционал свой. Кто с этим знаком и понимает как реализовать пишите
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужны правки на сайте на ВП. Небольшие правки по верстке, донастройка модулей и т. п. Например после обновления ВП перестал работать модуль с блоком статей по теме.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется написать скрипт для обработки документа. Что должен уметь: 1) Заключать слова в EQ 2) Обрабатывать текст в заданном диапазоне 3) Вставлять скрытые слова (не видимые глазу) в формулу EQ 4) При выделении текста слова заключенные в EQ не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Всем добрый день. Есть сайт он на MODX. На нём на есть каталог, в каталоге 30 карточек товара. В каждой карточке товара таблицы с ценами. 1, 2 или 3 таблицы с ценами. Выглядит это так (вложенный скрин 1) Цены ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за интересный проект, все отлично.
Ответный отзыв
Отличный исполнитель. Сделал все как полагается. Работой доволен. Рекомендую !