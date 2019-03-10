Дизайнер интерьера

- Высшее профильное образование (дизайн среды).

Разработаю для вас дизайн проект интерьера, удаленно. В ходе ремонта буду всегда на связи

с вами, чтобы помочь уладить возникшие вопросы.

Обладаю:

- Навыки владение рисунка от руки (художественная школа).

- Опыт работы в ArchiCAD, AutoCAD ,Artlantis Studio; Adobe Photoshop.

Выполняю работу строго по предоплате.