Christina3

Кристина Christina3

 
25 летРоссия/Смоленск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайнер интерьера

- Высшее профильное образование (дизайн среды).

Разработаю для вас дизайн проект интерьера, удаленно. В ходе ремонта буду всегда на связи

с вами, чтобы помочь уладить возникшие вопросы. 

Обладаю:

- Навыки владение рисунка от руки (художественная школа).

- Опыт работы в  ArchiCAD, AutoCAD ,Artlantis Studio; Adobe Photoshop.

Выполняю работу строго по предоплате.

AutoCADArchiCADPhotoshop
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