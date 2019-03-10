Дизайнер интерьера
- Высшее профильное образование (дизайн среды).
Разработаю для вас дизайн проект интерьера, удаленно. В ходе ремонта буду всегда на связи
с вами, чтобы помочь уладить возникшие вопросы.
Обладаю:
- Навыки владение рисунка от руки (художественная школа).
- Опыт работы в ArchiCAD, AutoCAD ,Artlantis Studio; Adobe Photoshop.
Выполняю работу строго по предоплате.
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Портфолио
- Дизайн-проект комнаты в эко-стиле166 просмотров
- Дизайн-проект квартиры в стиле арт-деко96 просмотров