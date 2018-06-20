Создание современных адаптивных сайтов

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Занимаюсь созданием сайтов более 1 года (Вёрстка, программирование, подключение к CMS). Специализируюсь исключительно на WordPress и OpenCart.

Открыт для дальнейшего сотрудничества и деловых предложений.

Какие услуги я предоставляю:

Адаптивная вёрстка сайтов

Посадка вёрстки на CMS Wordpress и его настройка

Создание интернет-магазинов (OpenCart)

Техническая поддержка, правки и доработки сайта

Создание сайтов под ключ

Так же с радостью проконсультирую Вас по всем имеющимся вопросам и подготовке Т\З.

Ключевые навыки:

HTML/CSS

Создание тем для WordPress (Вёрстка, подключение к CMS)

PHP/MySQL

Читаемый и валидный код

Есть опыт в работе с API (Google, VK, Yandex)

Адаптивная вёрстка

Полный цикл создания сайта - от 100$

Адаптивная вёрстка страницы - от 20$

Подключение к CMS (WordPress, OpenCart) - от 35$

Интернет-магазин - от 200$

Техническая поддержка сайта - от 50$

Конкретных цен нет. Каждый проект по-своему индивидуальный, поэтому цены могут кардинально отличаться друг от друга.

Мои гарантии:

Оптимальные сроки

Своевременная обратная связь

Качественно выполненная работа

Именно эти три аспекта я соблюдаю при работе с каждым клиентом.