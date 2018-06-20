Создание современных адаптивных сайтов
Связаться со мной:
- [email protected]
- +7 (916) 316-41-42
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Занимаюсь созданием сайтов более 1 года (Вёрстка, программирование, подключение к CMS). Специализируюсь исключительно на WordPress и OpenCart.
Открыт для дальнейшего сотрудничества и деловых предложений.
Какие услуги я предоставляю:
- Адаптивная вёрстка сайтов
- Посадка вёрстки на CMS Wordpress и его настройка
- Создание интернет-магазинов (OpenCart)
- Техническая поддержка, правки и доработки сайта
- Создание сайтов под ключ
Ключевые навыки:
- HTML/CSS
- Создание тем для WordPress (Вёрстка, подключение к CMS)
- PHP/MySQL
- Читаемый и валидный код
- Есть опыт в работе с API (Google, VK, Yandex)
- Адаптивная вёрстка
- Полный цикл создания сайта - от 100$
- Адаптивная вёрстка страницы - от 20$
- Подключение к CMS (WordPress, OpenCart) - от 35$
- Интернет-магазин - от 200$
- Техническая поддержка сайта - от 50$
Мои гарантии:
- Оптимальные сроки
- Своевременная обратная связь
- Качественно выполненная работа
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Портфолио
- Вёрстка сайта компании "Сервер Комплект" + WP120 просмотров
- Вёрстка сайта компании Profits Group + WP117 просмотров