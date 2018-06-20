Codeim

Андрей Глуховской Codeim

 
29 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание современных адаптивных сайтов

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Обо мне:

Занимаюсь созданием сайтов более 1 года (Вёрстка, программирование, подключение к CMS). Специализируюсь исключительно на WordPress и OpenCart. 

Открыт для дальнейшего сотрудничества и деловых предложений.

Какие услуги я предоставляю:

  • Адаптивная вёрстка сайтов
  • Посадка вёрстки на CMS Wordpress и его настройка
  • Создание интернет-магазинов (OpenCart)
  • Техническая поддержка, правки и доработки сайта
  • Создание сайтов под ключ
Так же с радостью проконсультирую Вас по всем имеющимся вопросам и подготовке Т\З.

Ключевые навыки:

  • HTML/CSS
  • Создание тем для WordPress (Вёрстка, подключение к CMS)
  • PHP/MySQL
  • Читаемый и валидный код
  • Есть опыт в работе с API (Google, VK, Yandex)
  • Адаптивная вёрстка
Цены:

  • Полный цикл создания сайта - от 100$
  • Адаптивная вёрстка страницы - от 20$
  • Подключение к CMS (WordPress, OpenCart) - от 35$
  • Интернет-магазин - от 200$
  • Техническая поддержка сайта - от 50$
Конкретных цен нет. Каждый проект по-своему индивидуальный, поэтому цены могут кардинально отличаться друг от друга.

Мои гарантии:

  • Оптимальные сроки
  • Своевременная обратная связь
  • Качественно выполненная работа
Именно эти три аспекта я соблюдаю при работе с каждым клиентом.
PHPWordPressOpenCartMySQLHTMLCSS