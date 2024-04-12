Привіт, я Олена, UI/UX Дизайнер.
Моє завдання - створювати сучасні, зручні та захоплюючі для користувачів дизайни. В моїх роботах особлива увага приділяється композиції та дизайну, що забезпечує неперевершений користувацький досвід.
Мої інструменти - головним чином Figma, також володію досвідом роботи з Photoshop та Illustrator.
Моя мета - додавати креативності та легкості навігації в кожен проект. Я прагну створювати дизайни, які збагачують візуально і полегшують функціонально користувацький досвід.
Моя експертиза включає:
- Дизайн UI/UX: Створення дружніх та візуально привабливих дизайнів, що відповідають бренду та потребам користувачів.
- Фронтенд розробка: Перетворення дизайнів в інтерактивні та адаптивні веб-інтерфейси.
- Прототипування: Створення інтерактивних прототипів для візуалізації шляхів користувачів та їх взаємодії.
- Дослідження користувачів: Аналіз поведінки та вподобань користувачів для забезпечення обґрунтованих дизайнерських рішень.
Моя експертиза охоплює створення захоплюючих дизайнів постів в соціальних мережах, а також іншої графіки, яка гармонійно вписується на платформи, включаючи Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter та YouTube.
В моєму дизайні присутні обкладинки, банери, флаєри, постери, брошури, логотипи, візитки, ілюстрації та графіка для соціальних мереж.
З нетерпінням чекаю можливості співпрацювати з вами та допомагати в поєднанні дизайну та функціональності.
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