Услуги профессионального копирайтера

Из обычных слов уже 8 лет создаю оригинальные и уникальные тексты на русском языке.

С удовольствием напишу:

Рекламные тексты Статьи (для сайтов, газет, журналов, брошюр и каталогов) Речи для выступления

Неподдельную радость доставят перевод и адаптация текстов с английского/эстонского языков на русский.

Некоторые примеры работ:

Тексты для домашней странички POZ AS: http://pozh.eu/?id=2&lng=rus Корректировка и адаптация русскоязычных текстов: http://www.finesta.ee/ru Тексты для домашней странички RIOMT: http://riomt.ee/?id=2&lng=rus Тексты для домашней странички Unico Construction: http://unico.ee/ru/ Тексты для домашней странички Interdarling: http://interdarling.com/rubrika-rus/ Тексты для домашней странички Unico Invest: http://www.unicoinvest.com/ru/ Тексты для домашней странички Nordtrade: http://culturestone.eu/?keel=rus Тексты для домашней странички Linvort OU: http://linvort.ee/?lang=RU Заполнение контентом фан-страницы Arangur Grupp: https://www.facebook.com/arangur?fref=ts Заполнение контентом фан-страницы Brewery: https://www.facebook.com/BreweryTallinn?fref=ts ... и многие другие проекты, среди которых найдутся ещё и газетные статьи, тексты для рекламных буклетов, дипломные работы и речи для выступлений.

Жизнь слишком коротка, чтобы использовать скучные слова!

Свзяться можно по электронной почте: [email protected]