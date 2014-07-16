Анна Кочергина Copywriter-AnnaCopywriter-Anna
Из обычных слов уже 8 лет создаю оригинальные и уникальные тексты на русском языке.
С удовольствием напишу:
- Рекламные тексты
Статьи (для сайтов, газет, журналов, брошюр и каталогов)
Речи для выступления
Некоторые примеры работ:
- Тексты для домашней странички POZ AS: http://pozh.eu/?id=2&lng=rus
Корректировка и адаптация русскоязычных текстов: http://www.finesta.ee/ru
Тексты для домашней странички RIOMT: http://riomt.ee/?id=2&lng=rus
Тексты для домашней странички Unico Construction: http://unico.ee/ru/
Тексты для домашней странички Interdarling: http://interdarling.com/rubrika-rus/
Тексты для домашней странички Unico Invest: http://www.unicoinvest.com/ru/
Тексты для домашней странички Nordtrade: http://culturestone.eu/?keel=rus
Тексты для домашней странички Linvort OU: http://linvort.ee/?lang=RU
Заполнение контентом фан-страницы Arangur Grupp: https://www.facebook.com/arangur?fref=ts
Заполнение контентом фан-страницы Brewery: https://www.facebook.com/BreweryTallinn?fref=ts
... и многие другие проекты, среди которых найдутся ещё и газетные статьи, тексты для рекламных буклетов, дипломные работы и речи для выступлений.
Свзяться можно по электронной почте: [email protected]