Copywriter-Anna

Анна Кочергина Copywriter-Anna

 
35 летЭстония/Таллинн
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Услуги профессионального копирайтера

Из обычных слов уже 8 лет создаю оригинальные и уникальные тексты на русском языке.

С удовольствием напишу:

    Рекламные тексты

    Статьи (для сайтов, газет, журналов, брошюр и каталогов)

    Речи для выступления

Неподдельную радость доставят перевод и адаптация текстов с английского/эстонского языков на русский.

Некоторые примеры работ:

Жизнь слишком коротка, чтобы использовать скучные слова!

Свзяться можно по электронной почте: [email protected]

Статьи для сайтаРекламный текст
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