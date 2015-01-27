Дизайн
Разработка дизайна полиграфической продукции: визитки, флаера, буклеты, календари, открытки, приглашения, конверты, бланки, блокноты.
Создание айдентики бренда: логотипа, фирменного стиля, упаковки и этикетки, брендирования транспорта
Дизайн макетов для прессы, билбордов, брандмауеров, сити-лайтов, вывесок и всевозможных разновидностей рекламных носителей.
Разработка элементов для веб-дизайна и создание сайтов-визиток, корпоративных сайтов, интернет-магазинов, интернет-порталов.
Полиграфия
Разработка и печать буклетов, каталогов, листовок, флаеров, приглашений, фирменных бланков, газет и журналов, календарей, плакатов, афиш, полиэтиленовых и бумажных пакетов и т.д.
Сувенирная продукция
Нанесение фирменной символики на продукцию под индивидуальный заказ.
Реклама
Размещение рекламы на ТВ, радио, в прессе, на всех типах наружных носителей, на транспорте и в метро, реклама в сети Интернет.
Изготовление POS – материалов - воблеры, стопперы , шелфтокеры и многое другое.
Рекламное производство – изготовление вывесок, световых конструкций, металлоконструкций, оформление фасадов и внутренних интерьеров.
Разработка и реализация комплексных рекламных кампаний.
Event/BTL
Разработка и реализация всевозможных ивентов, промо-акций
Копирайтинг
Копирайтинг — разработка рекламных сообщений, слоганов, написание статей, пресс-релизов, текстов для презентаций, наполнение сайта качественным контентом, рерайтинг.
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