Дизайн

Разработка дизайна полиграфической продукции: визитки, флаера, буклеты, календари, открытки, приглашения, конверты, бланки, блокноты.

Создание айдентики бренда: логотипа, фирменного стиля, упаковки и этикетки, брендирования транспорта

Дизайн макетов для прессы, билбордов, брандмауеров, сити-лайтов, вывесок и всевозможных разновидностей рекламных носителей.

Разработка элементов для веб-дизайна и создание сайтов-визиток, корпоративных сайтов, интернет-магазинов, интернет-порталов.

Полиграфия

Разработка и печать буклетов, каталогов, листовок, флаеров, приглашений, фирменных бланков, газет и журналов, календарей, плакатов, афиш, полиэтиленовых и бумажных пакетов и т.д.

Сувенирная продукция

Нанесение фирменной символики на продукцию под индивидуальный заказ.

Реклама

Размещение рекламы на ТВ, радио, в прессе, на всех типах наружных носителей, на транспорте и в метро, реклама в сети Интернет.

Изготовление POS – материалов - воблеры, стопперы , шелфтокеры и многое другое.

Рекламное производство – изготовление вывесок, световых конструкций, металлоконструкций, оформление фасадов и внутренних интерьеров.

Разработка и реализация комплексных рекламных кампаний.

Event/BTL

Разработка и реализация всевозможных ивентов, промо-акций

Копирайтинг

Копирайтинг — разработка рекламных сообщений, слоганов, написание статей, пресс-релизов, текстов для презентаций, наполнение сайта качественным контентом, рерайтинг.