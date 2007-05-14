Необходимо модифицировать шаблон формы добавления элемента инфоблока. Что есть: Использован модифицированный компонент "Фотогалерея". Когда показывается фото детально под картинкой есть ссылка, ведущаа на страницу с формой добавления элемента инфоблока. В ссылке параметром передается ID картинки. Что нужно получить: Форма получает ...
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Задача: сверстать шаблон для osCommerce по готовому дизайну и подцепить. Ознакомится с дизайном можно здесь - http://galaxis.biz/final-1.jpg Хостинг опалчен, домен тоже. Наполнение – наше. Мы - рекламное агентсво, Москва, все гарантии. От себя гарантирую оперативно отвечать ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт17 лет назад
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Задача: сверстать шаблон для osCommerce по готовому дизайну и довести систему до выполнения поставленных задач по интернет-магазину. Ознакомится с дизайном можно здесь - http://galaxis.biz/work/final.pdf. ТЗ – после ознакомления с вашим портфолио. Вкратце функционал следующий: - Новости 2х ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт17 лет назад
Отзывы фрилансеров
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16 лет назад
Отличный адекватный заказчик, приятно с такими работать. Никаких проволочек, все четко, оперативно и по делу.
Ответный отзыв
Молодец! Сработал оперативно и качественно. Ценю. В качестве бонуса сделал еще одну маленькую функцию, чем значительно упростил жизнь. Еще раз - молодец. Буду обращаться в дальнейшем.