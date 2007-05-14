Задача: сверстать шаблон для osCommerce по готовому дизайну и подцепить. Ознакомится с дизайном можно здесь - http://galaxis.biz/final-1.jpg Хостинг опалчен, домен тоже. Наполнение – наше. Мы - рекламное агентсво, Москва, все гарантии. От себя гарантирую оперативно отвечать ...