Макет нужно сделать сегодня. Высота- 6 см. Ширина- 3 см. Разрешение- не ниже 300 dpi. Формат- tif Исходники скину после начала работы. По сути, макет уже есть в формате jpg. Оплата- в понедельник после утверждения редакцией журнала. Цены- ...
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Ветеринарная тематика. Сайт уже продвигался. Результат- по 50% поисковых запросов был выход в Топ 5. Желаемый вариант выдачи- как у http://www.aldenvet.ua/ Ключевые слова: ветеринарные клиники ветеринарная клиника киев киев ветклиника ветеринарная клиника троещина ветеринар киев И так далее. Общее число ключевых ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт9 лет назад
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Делать нужно с сайта www.vetdrug.com.ua в личные аккаунты посетителей. -С главной страницы сайта под основным текстом. В тексте сообщения: Ветеринарный центр "Друг". Руденко Ларисы 11 (Позняки), Радужная 23 тел. 540-03-03 www.vetdrug.com.ua - На страницах раздела Новостей http://www.vetdrug.com.ua/blog/novosti.html ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
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Сайт на ветеринарную тематику. Задание- продвинуть его в ТОП-5. www.vetdrug.com.uaПоисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт10 лет назад
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Нужен человек для копирайтинга! Отдадим предпочтение тем людям у кого есть навыки постинга и "левые" аккаунты в соц.сетях и т.д. Работы не очень много, но стабильность и долгое сотрудничество гарантируем, так как проект большой. Пишите свою цену. P.S. ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
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