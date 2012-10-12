Crash_84

Саша Шаб Crash_84

 
38 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Макет для журнала

    Макет нужно сделать сегодня. Высота- 6 см. Ширина- 3 см. Разрешение- не ниже 300 dpi. Формат- tif Исходники скину после начала работы. По сути, макет уже есть в формате jpg. Оплата- в понедельник после утверждения редакцией журнала. Цены- ...

    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение сайт на Джумле в Топ 5 (Гугл, Яндекс)

    $1000

    Ветеринарная тематика. Сайт уже продвигался. Результат- по 50% поисковых запросов был выход в Топ 5. Желаемый вариант выдачи- как у http://www.aldenvet.ua/ Ключевые слова: ветеринарные клиники ветеринарная клиника киев киев ветклиника ветеринарная клиника троещина ветеринар киев И так далее. Общее число ключевых ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Автопостинг с сайта Джумла в ФБ, Твиттер, ВК, ОК

    $50

    Делать нужно с сайта www.vetdrug.com.ua в личные аккаунты посетителей. -С главной страницы сайта под основным текстом. В тексте сообщения: Ветеринарный центр "Друг". Руденко Ларисы 11 (Позняки), Радужная 23 тел. 540-03-03 www.vetdrug.com.ua - На страницах раздела Новостей http://www.vetdrug.com.ua/blog/novosti.html ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установка модуля "обратный звонок"

    $20

    У нас есть следующая задача: установка модуля "обратный звонок" на сайт. 1) месторазмещение и способ: левая сторона, посредине экрана, при пролистывании страницы модуль пролистывается вместе с ней и всегда доступен на странице (аналогия - лив сапорт ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтер

    Нужен человек для копирайтинга! Отдадим предпочтение тем людям у кого есть навыки постинга и "левые" аккаунты в соц.сетях и т.д. Работы не очень много, но стабильность и долгое сотрудничество гарантируем, так как проект большой. Пишите свою цену. P.S. ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение объявлений.

    Нужен специалист с опытом, серьёзный и ответственный для размещения на разных досках (список досок прилагается) объявления на тему: здоровье животных. Работа дней на 20-30. Пишите ваши предложения и свою цену.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка под OpenCart

    Срочно нужен толковый фрилансер, который сможет подогнать дизайн под OpenCart. Подробности в ЛС. Оставляйте координаты, я с вами свяжусь! З.Ы. Людям с Украины отдаём предпочтение (легче держать связь и оплатить).

    OpenCart
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Poseydon008
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Установка модуля "обратный звонок"
Замечательный человек и интересное задание !
Все сделал хорошо- я доволен.
Ответный отзыв