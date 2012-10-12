Нужен человек для копирайтинга! Отдадим предпочтение тем людям у кого есть навыки постинга и "левые" аккаунты в соц.сетях и т.д. Работы не очень много, но стабильность и долгое сотрудничество гарантируем, так как проект большой. Пишите свою цену. P.S. ...