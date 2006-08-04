D007

U Dmitriy D007

 
41 годУкраина/Николаев
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Нужен редизайн аптеки

    $50

    На данный момент дизайн устраивает, но есть желание его обновить так сказать, сделать четче, живее. Также нужно слегка анимировать хедер. Есть psd хедера.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт

    $100

    Нужен скрипт который в заданное время собирает url по заданным запросам (до 10 стр например), а потом распарсивает беки этих урлов( мсн, гугл), на них ищет формы добавления(на этой или на соседней странице). Также долна ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад