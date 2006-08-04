в сумме 1524 слова, знаков без пробелов 8087, предложения с ценами оставляйте
Переводы7 заявок
Закрыт
16 лет назад
в сумме 1524 слова, знаков без пробелов 8087, предложения с ценами оставляйте
На данный момент дизайн устраивает, но есть желание его обновить так сказать, сделать четче, живее. Также нужно слегка анимировать хедер. Есть psd хедера.
Нужен скрипт который в заданное время собирает url по заданным запросам (до 10 стр например), а потом распарсивает беки этих урлов( мсн, гугл), на них ищет формы добавления(на этой или на соседней странице). Также долна ...