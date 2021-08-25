вордпресс разработчик

делаю тему для вордпресс по макету или образцу. мой рабочий сайт solosite.ru там указаны все соцсети.

а это группа вк где я кидаю все, что нужно для работы и то, что делаю на данный момент https://vk.com/solositeru

Делаю сайты, одностраничные, многостраничные для любых целей.

Помогаю подобрать и регистрировать домен на ваше имя.

Консультирую и обучаю по использованию сайта бесплатно.

В общем сайты под ключ, помогаю заказчику во всем.