вордпресс разработчик
делаю тему для вордпресс по макету или образцу. мой рабочий сайт solosite.ru там указаны все соцсети.
а это группа вк где я кидаю все, что нужно для работы и то, что делаю на данный момент https://vk.com/solositeru
Делаю сайты, одностраничные, многостраничные для любых целей.
Помогаю подобрать и регистрировать домен на ваше имя.
Консультирую и обучаю по использованию сайта бесплатно.
В общем сайты под ключ, помогаю заказчику во всем.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Вордпресс разработчик83 просмотра