DARRR

Дария DARRR

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
вордпресс разработчик

делаю тему для вордпресс по макету или образцу. мой рабочий сайт solosite.ru там указаны все соцсети. 

а это группа вк где я кидаю все, что нужно для работы и то, что делаю на данный момент https://vk.com/solositeru 

Делаю сайты, одностраничные, многостраничные для любых целей.

Помогаю подобрать и регистрировать домен на ваше имя.

Консультирую и обучаю по использованию сайта бесплатно.

В общем сайты под ключ, помогаю заказчику во всем. 

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