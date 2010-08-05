DJVUTRAVEL

Кирилл Янов DJVUTRAVEL

 
38 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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  • Поисковая оптимизация сайта турагентства

    Доброе время суток! Нужно войти в ТОП 3 Яндекс Украина и Гугл Украина по ключевой фразе " Горящие туры из Донецка" Это "тестовая" фраза если оптимизатор с ней справиться будем плотно сотрудничать в дальнейшем направлении. Ссылки ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижения сайта

    Добрый день! Ищу специалиста для следующей работы. Сайт: djvutravel.ua Начал самостоятельно заниматся оптимизацией сайта . Есть конкретные ключевые слова . Ссылки под них закупаются на Бирже WebEffector.ru Самостоятельно пытаюсь "продвишать сайт" уже ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поисковая оптимизация туристического сайта

    Добрый день! Сайт http://djvu.dn.ua Сайт Донецкой туристической фирмы.Интересует оптимизация в поисковиках Яндекс и Google исключительно ограничиваясь Донецким Регионом. По следующим запросам "Туристическая фирма Донецк" "Турфирма Донецк" Хочется увидить предложения от веблансеров в котором будет описан результат к которому ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад