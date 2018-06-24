ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН (DESIGN_DPavelV)
Наличие собственного представительства в интернете, созданного профессиональным дизайнером - сегодня обязательное требование к успешному развитию бизнеса. В век информационных технологий каждый бизнес старается охватить как можно больше составляющих рекламной и презентационной кампаний. А где как не на страницах вебсайта компании это можно сделать эффективнее? Поэтому самым эффективным способом раскрутки и презентации собственной компании является сайт. А дизайн – это та вещь, которая позволяет сделать сайт удобным, стильным и запоминающимся. Дизайн – это первое, что видит Ваш клиент, заходя на Ваш вебсайт, и чаще всего именно дизайн помогает сделать простого посетителя Вашим покупателем. Цифровые технологии давно стали неотьемлемой частью практически любого бизнеса. И 90% Вашего успеха будут зависеть от первого впечатления, которое Вы сумеете произвести на своего клиента. Ведь человек так устроен: он не знает чего хочет, пока этого не увидит.Не могу сказать точно сколько человек решат воспользоваться Вашими услугами после того, как посетят Ваш вебсайт, дизайном которого я займусь, но могу гарантировать, что незамеченными они не останутся.Я предлагаю услуги по разработке продуманного, индивидуального, функционального ДИЗАЙНА САЙТА, направленный на решение поставленных задач. К каждому заказу подхожу с душой и работаю с интересом. Я не совмещаю фриланс с основной работой и могу полноценно работать над Вашим проектом. Я даю реальные сроки работы, не веду десяток проектов одновременно, не перепродаю заказы другим дизайнерам, работаю самостоятельно. Ваш сайт (Лендинг Пейдж, Wap Лендинг, Мобильное приложение, сайт-визитка; блог; промо-сайт; портал; интернет-магазин) не будет похож ни на какой другой, он будет полностью УНИКАЛЕН. Отдаю приоритет серьезным проектам с полной проработкой. Если у вас нестандартная задача, я приложу все усилия, чтобы помочь Вам её решить. Работаю прежде всего на результат, главная цель - помочь клиенту решить его задачу, чтобы он остался доволен. В итоге Вы получаете не просто красивую обертку, а маркетинговый инструмент, который приносит Вам больше денег.Новый клиент – постоянный клиент. В работе я ориентирован на построение прочного и взаимовыгодного сотрудничества. Выгода, получаемая от двухстороннего сотрудничества, дается как бонус к безупречной работе и предсказуемому результату.
ЧТО Я ДЕЛАЮ:• Разработка концепции дизайна и интерфейса веб-сайта.Результат моей работы, это файлы в формате *.psd. Грамотная структура слоев, максимальная редактируемость;• Проектирование структуры и навигации сайта (Usability).Создаю максимально удобные и интуитивно понятные интерфейсы отображения информации и управления ей. Забота о взаимодействии пользователя с системой;• Отрисовка дизайн-макетов (технический дизайн) разделов, страниц, интерфейса, модулей;• Создание графических и стилистических элементов для сайтов, дизайн баннеров и промо-страниц;• Создание макета для Landing Page;• Создание макета для Интернет-Магазинов;• Оптимизация дизайна существующих и разработка новых интерфейсов;• Оформление групп VK, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter• Флаеры, Брошюры, Банеры, Визитки.
ЧТО Я НЕ ДЕЛАЮ:• Не делаю эскизы.• Не делаю тестовые, неоплачиваемые задания.• Не участвую в конкурсах.
ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА СО МНОЙ:• Продуманный, индивидуальный, функциональный ДИЗАЙН САЙТА, направленный на решение поставленных задач. Я стараюсь следовать последним тенденциям интернет-дизайна, поэтому Ваш сайт всегда будет самым модным и стильным;• Профессионализм отработанные пятью годами трудовой деятельности;• Ответственность;• Серьёзный подход к работе;• Четкое соблюдение оговоренных сроков;• Тщательность, систематичность в работе;• Внимательность;• Терпеливость;• Аккуратность;• Усидчивость;• Способен быстро находить, анализировать и эффективно применять необходимую для работы информацию;• Навыки комплексного маркетингового анализа предприятия и юзабилити анализа веб-ресурса;• Умение адаптировать работу для определенной аудитории;• Чувство стиля;• Креативность;• Развитый эстетический и художественный вкус;• Логическое мышление;• Аналитическое мышление.
КАК Я РАБОТАЮ:СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА:Получение заполненного ТЗ/БРИФА; - Обсуждение деталей заказа; - Согласование конкретной стоимости проекта; - Делаете предоплату; - Начало работы. Я рисую макет и показываю результат, если что то не устраивает доводим его до нужного результата; - Макет (картинка в формате .JPG); - Правки; - Рисую внутренние страницы; - Утверждение; - Платите оставшуюся сумму; - Высылаю все исходники (файл(ы) в формате .PSD + Шрифты используемые в проекте).ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА:1. Стандартно разрабатывается один вариант дизайна по Вашему ТЗ.Я сторонник разработки единственного варианта дизайна, т.к. годами практики в офисе и на фрилансе проверено, что только его можно сделать с полной отдачей и любовью. Работаю я с полной отдачей, изучаю Ваш вопрос, думаю о сайте, графике, обрабатываю графику. В итоге получается один вариант дизайна, который есть воплощение мыслей и желаний клиента и работы дизайнера. Почти всегда этот вариант утверждается с небольшими правками. Если же Вам необходимо 2-3 варианта для первичного выбора направления, то на каждый вариант нужно ТЗ + каждый вариант оплачивается (цена зависит от того, насколько другие варианты отличаются от первого). К тому же, это может показаться странным, но дизайн, это не то, что «накидывается» за полчаса-час. В процессе работы я думаю над Вашим заказом, изучаю рынок Ваших конкурентов, рисую в голове картинку - я могу думать о работе даже во сне! Когда я работаю в графическом редакторе, я зачастую радикально меняю, к примеру, горизонтальное меню сайта, потому что проработав шапку, меню и перейдя в контенту, я решил сделать по-другому. Требуя от меня эскиз, Вы заставляете меня работать в сжатые сроки, без фантазии, что приводит к плохому результату, и в итоге эскиз Вам не понравится. Посмотрите мое портфолио и если Вам нравится мой стиль - я приложу усилия, чтобы сделать красивый дизайн для вас!2. Я не работаю без ТЗ (техническое задание) или заполненного БРИФА.В любой работе должен быть описан определенный объем задач, который необходимо выполнить. В моей работе этим описанием является ТЗ или заполненный Вами БРИФ (заполнить его можно здесь http://clck.ru/8bZXf ), в котором Вы сами указываете мне, какую работу я должен выполнить, какое у нее должно быть качество и содержание в Вашем представлении. На основе этого же документа я определяю стоимость моих услуг, и на его же основе принимаются претензии к работе. Также, я не работаю по ТЗ/БРИФУ вида «сделайте красиво». Нужно максимально полностью заполнить ТЗ/БРИФ, лучше потратить на него 1-2 дня, но найти в голове ответы на все мои вопросы, чем за 1 час накидать ответы вида «красиво» или «уютно». Если заказчик не понимает и не знает, что ему нужно, то вариант развития событий один - бесконечная работа, испорченное настроение и потраченное время и деньги. ТЗ/БРИФ необходимо для того, чтобы я работал максимально приближенно к Вашим желаниям. Если Вы не знаете, чего хотите, как же это могу узнать я? Что Вы ожидаете получить на выходе от сотрудничества «создай то, не знаю что»?… Если всё же Вы не знаете, что Вам нужно, я делаю так как нравится мне (тоесть на моё усмотрение), а совпадут ли то, что Вы хотели и моё видение я гарантировать не могу.Все переделки (не путать с правками) которые не были указаны в ТЗ/БРИФЕ я делаю ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ.3. Оценка дизайна проекта бесплатна, просто свяжитесь со мной.Стоимость работы зависит только от количества затраченного времени и находится в рамках от $150 до $5000 за один вариант дизайна.$150 стоит простенькая страничка с минимумом дизайна и без использования платных изображений.$5000 - сложный проработанный дизайн с отрисовкой дюжины внутренних страниц, использованием большого количества платных изображений.Конечно же Вы сами можете определить, сколько будет стоить работа. И тут важно не уподобиться герою пословицы, который шил семь шапок из одной овцы. Да, Вы можете у меня заказать недорого разработку дизайна сайта. И это не значит, что работа будет выполнена хуже, просто макет будет действительно недорогой и выполнен с меньшими трудозатратами. Он будет выглядеть добротно, но вам, возможно, в будущем захочется разработать новый, более дорогой, макет. Зачем платить дважды? Хороший дизайн всегда окупается, а плохой часто выбрасывается. Выбирайте лучшее!И ещё, чтобы сказать точную сумму, мне необходимо ознакомиться с заданием (ТЗ/БРИФ) и обозначить объем работы.4. Сроки - долго и дорого.В работе я не преемлю халтуры и несерьезного отношения к делу. Чтобы гарантировать высокое качество работы, я сотрудничаю с такими клиентами, чей подход к работе совпадает с моим. Я не беру проекты со сроком сдачи «позавчера» или с неадекватно заниженной стоимостью. Со стороны клиента я жду внятной постановки задачи и гарантий оплаты, с моей стороны клиент получает соблюдение всех договоренностей и качественный продукт. При заинтересованности в успешном завершении проекта договориться об условиях сотрудничества не составляет никакой сложности.4. Объем правок - природно-естественный в рамках ТЗ и макета.Одно дело поправить что-то, подвинуть раз, увеличить, убрать, другое дело двигать туда-сюда, то что называется «играться». Я прислушиваюсь к Вашим замечаниям и корректирую макет, но прошу учитывать, что нанимая меня, Вы в первую очередь обратились именно к дизайнеру, который создаст для вас красивое и грамотное решение, а не будет курсором мышки в Ваших руках! Раз уж вы обратились ко мне, то выслушайте мои предложения. Ведь я попытаюсь отговорить Вас только один раз - потом всё в Ваших руках… Я не «играюсь» с цветами и шрифтами, я - работаю.5. Обязательна 50% предоплата для начала работ (с новыми клиентами).Предоплата - вещь совершенно необходимая и безусловная. Предоплата дисциплинирует обе стороны: заказчик осознает свою ответственность перед работником, работник понимает, что задачу нужно выполнить качественно и в срок, ибо деньги уже внесены. Нет никаких объективных причин переносить имеющийся у Вас негативный опыт сотрудничества с плохим дизайнером или мошенником на меня. Я работаю по предоплате 50% с новыми клиентами. Вам может быть боязно отправлять деньги, не получив работу, а мне не менее боязно проработать день-два и остаться без оплаты. Предоплата с Вашей стороны, как я уже говорил, выступает гарантией Вашей серьезности и платежеспособности, а также застраховывает меня от скрытых конкурсов. Если Вы хотите собрать варианты дизайна, чтобы показать их Вашему клиенту - откройте конкурс. Работа начинается после получения предоплаты. Извините, но лучше отдыхать за свой счет, чем бесплатно работать.Если макет разработанный по ТЗ или по каким либо не оговоренным, причинам не подходит, то предоплата не возвращается.Если Вы передумали работать со мной после начала работы, то предоплата не возвращается.6. Я работаю в Adobe Photoshop последней версии. Если Вы или Ваш верстальщик не видите слоев в файле - установите последнюю версию Adobe Photoshop.7. График работы:Работаю: Понедельник-Пятница с 10:00 до 19:00 Благовещенск, Амурская обл. (UTC+10; MSK+6 Asia/Yakutsk)Не работаю: Суббота, Воскресение + все государственные праздники России.При необходимости график можно изменить (оговаривается отдельно).8. Все сроки по проектам даются только на рабочие дни, без учета выходных и праздников (так называемый «банковский день»)9. Способы оплаты: Карты VISA; WebMoney; Яндекс.Деньги; QIWI; Paypal; Единый кошелек W1.10. Способы связаться со мной:
МОИ КОНТАКТЫ:• SKYPE: dpavelv.vostok (предпочтительно)• Telegram: @DPavelV_DESIGN• E-MAIL: [email protected]Если хотите что-то уточнить то в запросе авторизации указывайте, пожалуйста, кто Вы и по какому вопросу, поскольку пустые запросы и запросы, сопровождаемые фразой «Вы тут?» игнорируются.P.S. Состою в браке, воспитываю сына. В запои не ухожу, ноги и руки не ломаю, компьютер работает без проблем, интернет не виснет, телефоны не теряю.
- Делаю всё что связано с Веб-Дизайном144 просмотра