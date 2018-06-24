ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН (DESIGN_DPavelV)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН (DESIGN_DPavelV)

Наличие собственного представительства в интернете, созданного профессиональным дизайнером - сегодня обязательное требование к успешному развитию бизнеса. В век информационных технологий каждый бизнес старается охватить как можно больше составляющих рекламной и презентационной кампаний. А где как не на страницах вебсайта компании это можно сделать эффективнее? Поэтому самым эффективным способом раскрутки и презентации собственной компании является сайт. А дизайн – это та вещь, которая позволяет сделать сайт удобным, стильным и запоминающимся. Дизайн – это первое, что видит Ваш клиент, заходя на Ваш вебсайт, и чаще всего именно дизайн помогает сделать простого посетителя Вашим покупателем. Цифровые технологии давно стали неотьемлемой частью практически любого бизнеса. И 90% Вашего успеха будут зависеть от первого впечатления, которое Вы сумеете произвести на своего клиента. Ведь человек так устроен: он не знает чего хочет, пока этого не увидит.Не могу сказать точно сколько человек решат воспользоваться Вашими услугами после того, как посетят Ваш вебсайт, дизайном которого я займусь, но могу гарантировать, что незамеченными они не останутся.Я предлагаю услуги по разработке продуманного, индивидуального, функционального ДИЗАЙНА САЙТА, направленный на решение поставленных задач. К каждому заказу подхожу с душой и работаю с интересом. Я не совмещаю фриланс с основной работой и могу полноценно работать над Вашим проектом. Я даю реальные сроки работы, не веду десяток проектов одновременно, не перепродаю заказы другим дизайнерам, работаю самостоятельно. Ваш сайт (Лендинг Пейдж, Wap Лендинг, Мобильное приложение, сайт-визитка; блог; промо-сайт; портал; интернет-магазин) не будет похож ни на какой другой, он будет полностью УНИКАЛЕН. Отдаю приоритет серьезным проектам с полной проработкой. Если у вас нестандартная задача, я приложу все усилия, чтобы помочь Вам её решить. Работаю прежде всего на результат, главная цель - помочь клиенту решить его задачу, чтобы он остался доволен. В итоге Вы получаете не просто красивую обертку, а маркетинговый инструмент, который приносит Вам больше денег.Новый клиент – постоянный клиент. В работе я ориентирован на построение прочного и взаимовыгодного сотрудничества. Выгода, получаемая от двухстороннего сотрудничества, дается как бонус к безупречной работе и предсказуемому результату.

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