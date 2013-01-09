Нужно на сайте поправить код пикселя Facebook. Почему-то не дает результатов по событию Лид. Код пикселя вставлен, но не дает результатов в рекламной кампании. Не могу понять почему.
HTML-верстканет заявок
Закрыт
6 лет назад
Нужно на сайте поправить код пикселя Facebook. Почему-то не дает результатов по событию Лид. Код пикселя вставлен, но не дает результатов в рекламной кампании. Не могу понять почему.
Есть видео, в котором волосы выпрямляют плойкой. Нужно заменить эту плойку на другую по фотографии. Видео :https://cloud.mail.ru/public/4jVw/2sSt3ncYd. Фотографии другой плойки предоставлю.
Нужно сделать курсовой проект по моделирование, пример и требования приведены в документе x.pdf.