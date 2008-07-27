Анатолий меня просто поразил. Хотя работа была сделана с задержкой, результат меня очень порадовал. Дизайн был выполнен на профессиональном уровне. Анатолий смог прочувствовать стилистику нашей студии понять, чем мы дышим и как работаем. Увидев дизайн можно открыв рот наблюдать за каждым изгибом и переливом цветов, это невозможно описать словами, такое нужно просто увидеть. В целом могу сказать так, работайте с Анатолием и вы точно не пожалеете. 10 балов за эту работу безоговорочно.