DStan

Анатолий Бурцев DStan

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Портфолио:

http://www.free-lance.ru/users/DStan

Веб-дизайн

3d и 2d графика, flash анимация

Пишите, звоните. Возможны срочные работы.

Отзывы заказчиков
Reverent1985
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$0
10 баллов
15 лет назад
Дизайн двухстраничного сайта
Анатолий меня просто поразил. Хотя работа была сделана с задержкой, результат меня очень порадовал. Дизайн был выполнен на профессиональном уровне. Анатолий смог прочувствовать стилистику нашей студии понять, чем мы дышим и как работаем. Увидев дизайн можно открыв рот наблюдать за каждым изгибом и переливом цветов, это невозможно описать словами, такое нужно просто увидеть. В целом могу сказать так, работайте с Анатолием и вы точно не пожалеете. 10 балов за эту работу безоговорочно.
Принял работу с первого макета, заплатил сразу же. Заказчик, которому не лень заполнить тз и выслать всю необходимую инфу. Никакого гемора! Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $150
от 2 дней
нет рейтинга