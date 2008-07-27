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Веб-дизайн
3d и 2d графика, flash анимация
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Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
15 лет назад
Анатолий меня просто поразил. Хотя работа была сделана с задержкой, результат меня очень порадовал. Дизайн был выполнен на профессиональном уровне. Анатолий смог прочувствовать стилистику нашей студии понять, чем мы дышим и как работаем. Увидев дизайн можно открыв рот наблюдать за каждым изгибом и переливом цветов, это невозможно описать словами, такое нужно просто увидеть. В целом могу сказать так, работайте с Анатолием и вы точно не пожалеете. 10 балов за эту работу безоговорочно.
Ответный отзыв
Принял работу с первого макета, заплатил сразу же. Заказчик, которому не лень заполнить тз и выслать всю необходимую инфу. Никакого гемора! Рекомендую!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $150
от 2 дней
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