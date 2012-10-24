Dadre

Наталия Dadre

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Веб-дизайн, иконки, иллюстрации

опыт работы более 4 лет, большое количество работающих проектов.

Знаю основы юзабилити, типографики, умею общаться и понимать программистов и работать в команде.

Также умею рисовать от руки, в том числе иллюстрации и разрабатывать персонажей.

Портфолио

Дизайн сайтов
нет отзывов
от $150
от 3 дней
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Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $15
от 1 дня
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга