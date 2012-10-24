Веб-дизайн, иконки, иллюстрации

опыт работы более 4 лет, большое количество работающих проектов.

Знаю основы юзабилити, типографики, умею общаться и понимать программистов и работать в команде.

Также умею рисовать от руки, в том числе иллюстрации и разрабатывать персонажей.