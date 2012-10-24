Веб-дизайн, иконки, иллюстрации
опыт работы более 4 лет, большое количество работающих проектов.
Знаю основы юзабилити, типографики, умею общаться и понимать программистов и работать в команде.
Также умею рисовать от руки, в том числе иллюстрации и разрабатывать персонажей.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сет иконок для kartina-irk.ru2436 просмотров
- Сет иконок для kartina-irk.ru773 просмотра
- Сайт арт-школы и портфолио архитектора578 просмотров
- Fish38.ru323 просмотра
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга