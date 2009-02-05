DaemoncheG

$70
Дизайн должен отражать молодежный ночной клуб с уклоном на диджея за столом. Сайт будет на самописном движке. Мне главное понять идею чтобы по ней уже верстать. Буквы меню и других ...
Дизайн сайтов13 заявок
Закрыт
14 лет назад
Дизайн должен отражать молодежный ночной клуб с уклоном на диджея за столом. Сайт будет на самописном движке. Мне главное понять идею чтобы по ней уже верстать. Буквы меню и других ...
Есть готовый дизайн сайта, необходимо сверстать по нему резиновый шаблон для джумлы 1.0.1.2. Скрин шаблона в атаче Спасибо уже нашел верстальщика за 2000р