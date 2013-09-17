Подниму ваш бизнес на острие пера!

Доброго времени суток!

Немного обо мне:

Меня зовут Анита Астахова, более 8 лет я занимаюсь любимой работой, которая, к тому же, приносит доход. Я прошла долгий и тернистый путь от менеджера по продажам до опытного маркетолога, имею два высших образования, знаю, как работать с целевой аудиторией.

Мой опыт и врожденный талант к продажам помогут вашему бизнесу возвыситься на новую ступень! Я имею высокую квалификацию, однако не перестаю совершенствоваться и идти в ногу со временем. Имею два высших образования - закончила факультет журналистики и РГФ. Опыт работы в прямых продажах. Из личных качеств отмечу усердие, коммуникабельность, честность.

На сегодняшний день основными направлениями моей работы являются текстовые услуги и услуги в области SMM.

Среди моих услуг:

- Копирайтинг; - Пресс-релизы; - Рерайтинг; - Контент-менеджмент; - Написание информационных и аналитических статей; - КП; - Sales-letters; - Тексты для брошюр и листовок; - Нейминг и слоганы; - Создание и продвижение групп в социальных сетях; - Привлечение ЦА; - Раскрутка роликов на YouTube; - Ведение групп на постоянной основе.

Безупречное качество.

Вы доверяете работу профессионалу с большим стажем работы. В своей работе я грамотно сочетаю инструменты продаж, маркетинг, рекламу и творчество. Имею собственный стиль и индивидуально подхожу к каждому проекту.

Соблюдение сроков.

Устанавливаю реальные сроки и всегда вовремя сдаю работу Заказчику. Также выполняю срочные заказы и иногда работаю в выходные, если это необходимо.

Приятные цены.

Готова предложить наиболее оптимальные цены на рынке текстовых и SMM услуг. Предоставляю скидки своим постоянным заказчикам.

За более подробной информацией обращайтесь на почту [email protected]