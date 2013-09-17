Доброго времени суток, ищу несколько райтеров для написания постов для форума (без публикации). Стоимость одного поста 7 рублей, объем каждого 150-250 символов без пробелов. Тестовое для всех кандидатов: написать 5 постов на тему ...
Доброго времени суток!
Немного обо мне:
Меня зовут Анита Астахова, более 8 лет я занимаюсь любимой работой, которая, к тому же, приносит доход. Я прошла долгий и тернистый путь от менеджера по продажам до опытного маркетолога, имею два высших образования, знаю, как работать с целевой аудиторией.
Мой опыт и врожденный талант к продажам помогут вашему бизнесу возвыситься на новую ступень! Я имею высокую квалификацию, однако не перестаю совершенствоваться и идти в ногу со временем. Имею два высших образования - закончила факультет журналистики и РГФ. Опыт работы в прямых продажах. Из личных качеств отмечу усердие, коммуникабельность, честность.
На сегодняшний день основными направлениями моей работы являются текстовые услуги и услуги в области SMM.
Среди моих услуг:
- - Копирайтинг;
- Пресс-релизы;
- Рерайтинг;
- Контент-менеджмент;
- Написание информационных и аналитических статей;
- КП;
- Sales-letters;
- Тексты для брошюр и листовок;
- Нейминг и слоганы;
- Создание и продвижение групп в социальных сетях;
- Привлечение ЦА;
- Раскрутка роликов на YouTube;
- Ведение групп на постоянной основе.
Безупречное качество.
Вы доверяете работу профессионалу с большим стажем работы. В своей работе я грамотно сочетаю инструменты продаж, маркетинг, рекламу и творчество. Имею собственный стиль и индивидуально подхожу к каждому проекту.
Соблюдение сроков.
Устанавливаю реальные сроки и всегда вовремя сдаю работу Заказчику. Также выполняю срочные заказы и иногда работаю в выходные, если это необходимо.
Приятные цены.
Готова предложить наиболее оптимальные цены на рынке текстовых и SMM услуг. Предоставляю скидки своим постоянным заказчикам.
За более подробной информацией обращайтесь на почту [email protected]
- $100Копирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад