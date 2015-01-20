Переводчик английского и испанского языков, редактор

Резюме

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Ф.И.О.: Смирнова Дарья Михайловна

Дата и место рождения: 30.01.1989, г. Севастополь, Украина

Место проживания: г. Одесса, Украина

1-й мобильный тел. +380636881205

2-й мобильный тел. +380667882139

Skype: the-sea-is-calm

E-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

2006 - 2011 – Севастопольский Национальный Технический Университет, факультет филологии, кафедра теории и практики перевода. Специальность - технический переводчик английского и испанского языков.

РАБОЧИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПАРЫ

Основные:

Английский - Русский

Русский - Английский

Испанский - Русский

Русский - Испанский

Английский - Украинский

Испанский - Украинский

Русский - Украинский

ТЕМАТИКА

Компьютеры (программное и аппаратное обеспечение), поисковая оптимизация, социальные сети

Контрактная документация

Машиностроение

Медицина

Пищевая промышленность

Экономика

Художественный перевод

ОПЫТ РАБОТЫ

06.2009 – до настоящего времени (07.2014) – переводчик-фрилансер, преподаватель английского и испанского языков.

Преподавание:

- Подготовка школьников к сдаче выпускных и вступительных экзаменов по английскому, испанскому, русскому языкам.

- Преподаватель английского и испанского языков в частной языковой школе «Океания»(г. Севастополь), работа с детскими и взрослыми группами, индивидуальные занятия.

Переводческая деятельность:

- Работа удаленным переводчиком на сайте Secret-SEO. Тематика переводов – поисковая оптимизация, социальные сети, технологические инновации.

- Работа внештатным переводчиком в ряде бюро переводов г. Севастополя. Тематика - медицина, технические переводы, юриспруденция, экономика.

- Перевод документальных фильмов и развлекательных передач Discovery, Animal Planet. Блоки передач «Я не знала, что беременна», «Ошибки хирургов», «Он, она и дом», «Правила моей кухни».

- Помощь в написании курсовых и дипломных работ по английскому языку (тематика-психология, история искусств, культурология, литературоведение, лингвистика).

- Работа копирайтером и редактором на текстовой бирже texthunter. Задачи – написание статей (тематика – туризм, реклама), редактирование статей.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

целеустремлённость, коммуникабельность, пунктуальность, оперативность, ответственность, быстрая обучаемость, инициативность.