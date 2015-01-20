Резюме
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Ф.И.О.: Смирнова Дарья Михайловна
Дата и место рождения: 30.01.1989, г. Севастополь, Украина
Место проживания: г. Одесса, Украина
1-й мобильный тел. +380636881205
2-й мобильный тел. +380667882139
Skype: the-sea-is-calm
E-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
2006 - 2011 – Севастопольский Национальный Технический Университет, факультет филологии, кафедра теории и практики перевода. Специальность - технический переводчик английского и испанского языков.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПАРЫ
Основные:
Английский - Русский
Русский - Английский
Испанский - Русский
Русский - Испанский
Английский - Украинский
Испанский - Украинский
Русский - Украинский
ТЕМАТИКА
Компьютеры (программное и аппаратное обеспечение), поисковая оптимизация, социальные сети
Контрактная документация
Машиностроение
Медицина
Пищевая промышленность
Экономика
Художественный перевод
ОПЫТ РАБОТЫ
06.2009 – до настоящего времени (07.2014) – переводчик-фрилансер, преподаватель английского и испанского языков.
Преподавание:
- Подготовка школьников к сдаче выпускных и вступительных экзаменов по английскому, испанскому, русскому языкам.
- Преподаватель английского и испанского языков в частной языковой школе «Океания»(г. Севастополь), работа с детскими и взрослыми группами, индивидуальные занятия.
Переводческая деятельность:
- Работа удаленным переводчиком на сайте Secret-SEO. Тематика переводов – поисковая оптимизация, социальные сети, технологические инновации.
- Работа внештатным переводчиком в ряде бюро переводов г. Севастополя. Тематика - медицина, технические переводы, юриспруденция, экономика.
- Перевод документальных фильмов и развлекательных передач Discovery, Animal Planet. Блоки передач «Я не знала, что беременна», «Ошибки хирургов», «Он, она и дом», «Правила моей кухни».
- Помощь в написании курсовых и дипломных работ по английскому языку (тематика-психология, история искусств, культурология, литературоведение, лингвистика).
- Работа копирайтером и редактором на текстовой бирже texthunter. Задачи – написание статей (тематика – туризм, реклама), редактирование статей.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
целеустремлённость, коммуникабельность, пунктуальность, оперативность, ответственность, быстрая обучаемость, инициативность.
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