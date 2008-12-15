DavidBlaine

Полуэктович Полуэкт DavidBlaine

 
43 года
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
tigr1945
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Нужно научить CMS понимать кириллицу
Нормальный заказчик. Задание, и оплата в норме. Рекомендую
Владимир отлично справился с поставленной задачей! Есть смысл обратится в дальнейшем! рекомендую!
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FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
$1
10 баллов
15 лет назад
Описание для сайта с online играми
Отличный заказчик! Спасибо за работу! С нетерпением жду новых заказов!
Антон, выполнил быстро и главное качественно заказ на все 100! Есть смысл обратится в дальнейшем! Всем рекомендую данного человека!
Ответный отзыв