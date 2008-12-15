DavidBlaine

Нужно сверстать главную страницу сайта (сайт уже есть в интернет), DIV - фиксированный или табличная, работа на 5 минут
HTML-верстка11 заявок
Закрыт
14 лет назад
Нужно сверстать главную страницу сайта (сайт уже есть в интернет), DIV - фиксированный или табличная, работа на 5 минут
Нужен модуль календаря событий для DLE 8, с возможностью редактирования и добавления событий через админ-панель.
Нужен скрипт PHP - обратной связи с возможностью прикреплять файлы .Doc.
Работка на 5 минут. Нужно вставить код биржи ссылок Sape в шаблон движка onArcade.
Около 30.000 зн. без проб. возможно дальнейшее сотрудничество. предлагайте свои цены.
Если вы неуверенны в своих силах прошу не тратить свое и мое время. Предлагайте цены.
Нужно написать описание для развлекательного портала с флэш играми 200 символов предлагайте цены и ссылку на портфолио