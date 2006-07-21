DavidP

"Бизнес-Софт" ООО DavidP

 
46 летРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Перевод программы с C в windows-приложение

    $50

    Есть исходник простой программы под dos на С. Нужно портировать эту программу под windows, т.е. чтобы она выполняла всё тоже самое, только с окошками (ввод циферок и вывод результатов). Сделать нужно очень быстро -ДО среды ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа проверки ссылок

    Необходимо написать программу, проверяющую наличие ссылок с определенным содержанием на вап-сайтах. Адреса сайтов хранятся в базе. При этом: 1. Перед началом поиска можно задать слова для поиска (если ссылка содержит слово, ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перечень каталогов диска

    Нужно написать программу (язык программирования С++, C#, Delphi, Builder), которая формирует Ворд-документ в котором находится перечень всех каталогов диска, начиная с указанного. На каждой странице находится картинка(1) и небольшое описание каталога (сколько файлов, сколько исполняемых, сколько ...

    Delphi
    Прикладное ПО37 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Курсовая по предмету "Базы Данных"

    Необходимо создать систему тестирования для студентов по предмету "Базы данных". Должна быть база данных на сервере, содержащая тестовые БД, вопросы (запросы) для тестирования и SQL-тексты правильных запросов к ним (тестовые БД и правильные ответы есть в наличии). И должно ...

    Базы данных31 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Художник pixelart

    $10000

    Очень много проектов для pixelart-художников! Если Вы умеете красиво рисовать пиксельные рисунки и владеете навыками анимации изображений - пишите своё резюме на e-mail. Примеры Ваших работ обязательны! Платим хорошие деньги за хорошую работу

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    17 лет назад