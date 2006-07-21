Есть исходник простой программы под dos на С. Нужно портировать эту программу под windows, т.е. чтобы она выполняла всё тоже самое, только с окошками (ввод циферок и вывод результатов). Сделать нужно очень быстро -ДО среды ...
- $50Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо написать программу, проверяющую наличие ссылок с определенным содержанием на вап-сайтах. Адреса сайтов хранятся в базе. При этом: 1. Перед началом поиска можно задать слова для поиска (если ссылка содержит слово, ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно написать программу (язык программирования С++, C#, Delphi, Builder), которая формирует Ворд-документ в котором находится перечень всех каталогов диска, начиная с указанного. На каждой странице находится картинка(1) и небольшое описание каталога (сколько файлов, сколько исполняемых, сколько ...Прикладное ПО37 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать систему тестирования для студентов по предмету "Базы данных". Должна быть база данных на сервере, содержащая тестовые БД, вопросы (запросы) для тестирования и SQL-тексты правильных запросов к ним (тестовые БД и правильные ответы есть в наличии). И должно ...Базы данных31 заявкаЗакрыт17 лет назад
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Очень много проектов для pixelart-художников! Если Вы умеете красиво рисовать пиксельные рисунки и владеете навыками анимации изображений - пишите своё резюме на e-mail. Примеры Ваших работ обязательны! Платим хорошие деньги за хорошую работуИллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт17 лет назад