Портфолио
- Баннер для компании «AVON»220 просмотров
- Баннер для компании «AVON»222 просмотра
- Баннер для компании «AVON»411 просмотров
- Корпоративный журнал для «Nutricia»289 просмотров
- Корпоративный журнал для «SUN InBev»286 просмотров
- Эскиз логотипа модного проекта219 просмотров
- Листовки для высшей школы красоты «Jeternel»293 просмотра
- Эскизы логотипа «OserWin»258 просмотров
- Эскиз промо-точки349 просмотров
- Материалы для нац. кампании марки Monte Carlo236 просмотров
- Материалы для национальной кампании марки LD253 просмотра
- Макет в прессу для корпорации «Артериум»210 просмотров
Фирменный стиль
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Наружная реклама
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Верстка полиграфии
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Логотипы и Знаки
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Дизайн сайтов
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