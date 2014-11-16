Адаптивная верстка, JS JQuery, CSS HTML Bootstrap.

Как видете рейтинг у меня пока еще не большой, но если вы решите доверить свою роботу именно мне, я гарантирую что вы останитесь довольны, как сроками выполнения задачи, так и качеством (Если проэкт масштабный, или необходимо выполнить роботу в быстрые сроки, буду роботать не один, но подключу к выполнению столько человек, сколько понадобиться).