Dedok777999

Константин Dedok777999

 
29 летУкраина/Винница
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Адаптивная верстка, JS JQuery, CSS HTML Bootstrap.

Как видете рейтинг у меня пока еще не большой, но если вы решите доверить свою роботу именно мне, я гарантирую что вы останитесь довольны, как сроками выполнения задачи, так и качеством (Если проэкт масштабный, или необходимо выполнить роботу в быстрые сроки, буду роботать не один, но подключу к выполнению столько человек, сколько понадобиться).

JavascriptHTMLCSSBootstrapjQuery
Веб-программирование
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1171
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#1486