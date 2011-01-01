DestinyStar

Необходимо написать систему, в которой можно будет создавать вопросы, формировать из них тесты, а пользователи смогут отвечать и просматривать результаты. Должна быть страница регистрации. Пользователи с разным уровнем доступа. Используемые технологии: Spring Roo, Hibernate,Spring Security На Java.
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- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Материалы и условия выполнения проекта на тему: " Система для тестирования с использованием GWT и Spring Roo" переданы исполнителю — Седакову Егору (Egorik789)Закрыт12 лет назад
Необходимо написать систему, в которой можно будет создавать вопросы, формировать из них тесты, а пользователи смогут отвечать и просматривать результаты. Должна быть страница регистрации. Пользователи с разным уровнем доступа. Используемые технологии: GWT, Spring Roo, Hibernate Этот проект ...Закрыт12 лет назад
Добрый день, необходимо написать программу, которая может отправлять сообщения(видимость отправки, просто добавить запись об отправленном сообщении в базу), хранить историю. Программа на java с hibernate. Есть интерфейс с использованием gwt, к которому нужно прикрепить связь ...Завершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Отлично выполнена работа, все быстро и качественно!! Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :’)