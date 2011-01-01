DestinyStar

Ксения DestinyStar

 
33 годаРоссия/Саратов
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
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  • Курсовая на Java (система для тестирования)

    Необходимо написать систему, в которой можно будет создавать вопросы, формировать из них тесты, а пользователи смогут отвечать и просматривать результаты. Должна быть страница регистрации. Пользователи с разным уровнем доступа. Используемые технологии: Spring Roo, Hibernate,Spring Security На Java.

    Java
    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приватно для Седакова Егора

    Материалы и условия выполнения проекта на тему: " Система для тестирования с использованием GWT и Spring Roo" переданы исполнителю — Седакову Егору (Egorik789)

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Система для тестирования (Java, Gwt, Hibernate)

    Необходимо написать систему, в которой можно будет создавать вопросы, формировать из них тесты, а пользователи смогут отвечать и просматривать результаты. Должна быть страница регистрации. Пользователи с разным уровнем доступа. Используемые технологии: GWT, Spring Roo, Hibernate Этот проект ...

    Java
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Java+Hibernate+GWT (программа отправки сообщений)

    Добрый день, необходимо написать программу, которая может отправлять сообщения(видимость отправки, просто добавить запись об отправленном сообщении в базу), хранить историю. Программа на java с hibernate. Есть интерфейс с использованием gwt, к которому нужно прикрепить связь ...

    Java
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
zeid
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Java+Hibernate+GWT (программа отправки сообщений)
Рекомендую!
Отлично выполнена работа, все быстро и качественно!! Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :’)
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