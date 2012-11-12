Добрый день! Есть joomla 1.5 + adsmanager 2.5, необходимо создать плагин для добавления поля «производитель товара» с активной ссылкой на страницу производителя, т.е. пользователь при добавлении объявления выбирает из списка производителя, а в самом объявлении в ...