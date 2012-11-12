Доработать спортивный сайт на drupal 7: 1. Прикрутить к сайту сторонний форум движок (желательно IPB), связать профили на сайте и профили на форуме. 2. Создать раздел "События" в который могут добавлять события администратор и все пользователи. Отображение ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Есть joomla 1.5 + adsmanager 2.5, необходимо создать плагин для добавления поля «производитель товара» с активной ссылкой на страницу производителя, т.е. пользователь при добавлении объявления выбирает из списка производителя, а в самом объявлении в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Ищем программиста на drupal проект. Выполнение задач любой сложности. Оплата по договоренности оклад/по факту, как удобно исполнителю. Молодой проект постоянно развивается, постоянно требуются дополнения и редактирование функционала. Требования: умение доводить начатое до конца, ответственность, инициативность, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Добрый день. Необходимо обновить дизайн сайта компании по продаже редукторов, с сохранением структуры и модулей. Дизайн без верстки. Бюджет ограничен 5 т.р. Если работа выполняется быстро и качественно можно поработать по другим проектам. Оплата на вебмани 50% после ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад