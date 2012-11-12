Dima-a

Дмитрий Dima-a

 
37 летРоссия/Ижевск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать сайт на Drupal 7 (события, форум)

    Доработать спортивный сайт на drupal 7: 1. Прикрутить к сайту сторонний форум движок (желательно IPB), связать профили на сайте и профили на форуме. 2. Создать раздел "События" в который могут добавлять события администратор и все пользователи. Отображение ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка компонента adsmanager на Joomla

    Добрый день! Есть joomla 1.5 + adsmanager 2.5, необходимо создать плагин для добавления поля «производитель товара» с активной ссылкой на страницу производителя, т.е. пользователь при добавлении объявления выбирает из списка производителя, а в самом объявлении в ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-программист на drupal

    Добрый день. Ищем программиста на drupal проект. Выполнение задач любой сложности. Оплата по договоренности оклад/по факту, как удобно исполнителю. Молодой проект постоянно развивается, постоянно требуются дополнения и редактирование функционала. Требования: умение доводить начатое до конца, ответственность, инициативность, ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн промышленного сайта

    $250

    Добрый день. Необходимо обновить дизайн сайта компании по продаже редукторов, с сохранением структуры и модулей. Дизайн без верстки. Бюджет ограничен 5 т.р. Если работа выполняется быстро и качественно можно поработать по другим проектам. Оплата на вебмани 50% после ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
binarygirl
Елена 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$170
10 баллов
10 лет назад
Дизайн промышленного сайта
Отличный заказчик! Рекомендую!
Елена сделала отличный дизайн промышленного сайта.
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