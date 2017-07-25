Dimanrik

Дмитрий Григорьев Dimanrik

 
26 летРоссия/Самара
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Вёрстка и посадка шаблона на cms

Адаптивная верстка любой сложности

Технологии: 

- HTML5

- CSS3

- JavaScript (jQuery) 

- PixelPerfect

- Retina и Flex верстка 

Создание сайтов любой сложности под ключ, доработка существующих, посадка на CMS: 

- Кроссбраузерно (IE10+, Mozilla, Opera, Chrome, Яндекс.Браузер, Safari) 

- Адаптивно (Bootstrap) 

- Валидно (W3C Validator) 

- Посадка и верстка под Wordpress

JavascriptWordPressHTMLBootstrapjQueryВерстка под WordPress
Портфолио
Отзывы заказчиков
dotecom
Андрей 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Доделать верстку
Хороший верстальщик, благодарен за работу!
Отличный и пунктуальный заказчик, всем доволен!
Ответный отзыв
modeling
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Нужно сверстать 2 картинки и поправить html код
Все прошло быстро и были учтены все пожелания. Рекомендую
Не самое приятное общение.
Ответный отзыв
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Верстка одной страницы
Мои наилучшие рекомендации.
Цели и задачи поставлены точно и ясно. Приятное сотрудничество.
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга