Вёрстка и посадка шаблона на cms
Адаптивная верстка любой сложности
Технологии:
- HTML5
- CSS3
- JavaScript (jQuery)
- PixelPerfect
- Retina и Flex верстка
Создание сайтов любой сложности под ключ, доработка существующих, посадка на CMS:
- Кроссбраузерно (IE10+, Mozilla, Opera, Chrome, Яндекс.Браузер, Safari)
- Адаптивно (Bootstrap)
- Валидно (W3C Validator)
- Посадка и верстка под Wordpress
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- On wordpress192 просмотра
- Landing Page464 просмотра
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
6 лет назад
Хороший верстальщик, благодарен за работу!
Ответный отзыв
Отличный и пунктуальный заказчик, всем доволен!
$3
10 баллов
6 лет назад
Все прошло быстро и были учтены все пожелания. Рекомендую
Ответный отзыв
Не самое приятное общение.
$3
10 баллов
6 лет назад
Мои наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Цели и задачи поставлены точно и ясно. Приятное сотрудничество.
HTML-верстка
3 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга