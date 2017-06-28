modeling

Ирина Краева modeling

 
32 годаУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Dimanrik
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
7 баллов
6 лет назад
Нужно сверстать 2 картинки и поправить html код
Не самое приятное общение.
Все прошло быстро и были учтены все пожелания. Рекомендую
Ответный отзыв
kiddodo
Максим 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка страницы формы + подключение отправки на e-mail
Все хорошо, рекомендую!
Все четко быстро ровно в срок, внимательный к деталям всем рекомендую!
Ответный отзыв