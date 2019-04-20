3D моделирование
Создание интерьера, моделирование и скульптинг 3D-моделей с использованием программ Blender, ZBrush. Создание качественной UV-развертки с дальнейшем текстурированием объектов в программе Substance Painter. Знание работы в программе Marvelous Designer для создания реалистичных тканей (одежды, одеяла и т. д.). Создание PBR-текстур в Photoshop (normal, roughness, height).
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Портфолио
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