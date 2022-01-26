Требуется наполнить интернет-магазин товарами на платформе Oprncart. Необходимо добавить ассортимент, описания и изображения товаров для успешной торговли.
Интернет-магазины7 заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется наполнить интернет-магазин товарами на платформе Oprncart. Необходимо добавить ассортимент, описания и изображения товаров для успешной торговли.
Необходим логотип для интернет-магазина мебели Dioden. Есть собственный вариант, но требуется помощь в доработке. Сайт будет выполнен в определенном стиле, предоставленном в ссылке. Ожидаются предложения по дизайну и улучшению существующего логотипа.
Требуется разработать логотип для сайта, специализирующегося на продаже мебели. Необходимо создать уникальный и запоминающийся дизайн, который будет выделять сайт среди конкурентов и привлекать внимание покупателей.