Необходим логотип для интернет-магазина мебели Dioden. Есть собственный вариант, но требуется помощь в доработке. Сайт будет выполнен в определенном стиле, предоставленном в ссылке. Ожидаются предложения по дизайну и улучшению существующего логотипа.