Dioden

Денис Dioden

 
45 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип

    Необходим логотип для интернет-магазина мебели Dioden. Есть собственный вариант, но требуется помощь в доработке. Сайт будет выполнен в определенном стиле, предоставленном в ссылке. Ожидаются предложения по дизайну и улучшению существующего логотипа.

    HTML
    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать логотип для сайта

    Требуется разработать логотип для сайта, специализирующегося на продаже мебели. Необходимо создать уникальный и запоминающийся дизайн, который будет выделять сайт среди конкурентов и привлекать внимание покупателей.

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    3 года назад