DisciplinedMan

Константин DisciplinedMan

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Инфографика. Переделка старого варианта.

    Есть сайт сар-иняз.рф. На нем во втором блоке слайдер с инфографикой. Хочу переделать. Ответ на вопросы ниже позволит вам показать ваш профессионализм с наилучшей стороны. 1. Какой основой посыл ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка продающего письма. Материалы есть.

    Есть ай ти организация, там есть желающие заниматься английским языком. Я преподаю английский по своему авторскому методу. Есть идея провести для них презентацию этого метода очно. Для этого им надо разослать письмо – приглашение. Но ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад