DisciplinedMan

Есть сайт сар-иняз.рф. На нем во втором блоке слайдер с инфографикой. Хочу переделать. Ответ на вопросы ниже позволит вам показать ваш профессионализм с наилучшей стороны. 1. Какой основой посыл ...
Дизайн сайтов4 заявки
Закрыт
10 лет назад
Есть сайт сар-иняз.рф. На нем во втором блоке слайдер с инфографикой. Хочу переделать. Ответ на вопросы ниже позволит вам показать ваш профессионализм с наилучшей стороны. 1. Какой основой посыл ...
Есть ай ти организация, там есть желающие заниматься английским языком. Я преподаю английский по своему авторскому методу. Есть идея провести для них презентацию этого метода очно. Для этого им надо разослать письмо – приглашение. Но ...