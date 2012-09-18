Полиграфический дизайн, предпечатная подготовка, верстка листовок, буклетов и тд. Дизайн пластиковых карточек, Visa, MC, локальных с соблюдением всех требований платежных систем и фабрик.
Вебдизайн, верстка сайтов, разработка интерфейса.
Портфолио
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