Dizzy

Александр Dizzy

 
45 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Полиграфический дизайн, предпечатная подготовка, верстка листовок, буклетов и тд. Дизайн пластиковых карточек, Visa, MC, локальных с соблюдением всех требований платежных систем и фабрик.

Вебдизайн, верстка сайтов, разработка интерфейса.

Верстка сайта
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